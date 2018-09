Große AK-Berufsinfomesse „Zukunft | Arbeit | Leben“ im VAZ St. Pölten

AK-Präsident Wieser: „Wir lassen Jugendliche bei Berufswahl nicht allein.“ / Über 70 Aussteller informieren über Berufe und Bildungswege nach der Pflichtschule

St. Pölten (OTS) - Hämmern, Bohren, Schweißen, Palatschinken backen, sich bei weiterführenden Schulen informieren oder den AMS-Berufsinteressentest absolvieren. Bei der großen AK-Berufsinfomesse „Zukunft | Arbeit | Leben“ im VAZ St. Pölten können PflichtschülerInnen Berufe praktisch ausprobieren und Einblicke in die Arbeitswelt gewinnen. Bis Freitag finden dort noch Messetage für angemeldete Schulklassen statt. Am Samstag, den 22. September, können sich beim öffentlichen Infotag Eltern und Kinder gemeinsam bei den Ausstellern über Bildungs- und Berufswege informieren. „Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften ist derzeit groß und steigt. Es ist uns besonders wichtig, dass die persönlichen Stärken und Talente der Kinder und Jugendlichen zu den richtigen Ausbildungen führen. Deshalb lässt sie die AK bei der Berufs- und Schulwahl nicht allein und bringt ihnen die Vielfalt an Berufen und schulischen Weiterbildungsmöglichkeiten näher“, sagte AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser heute beim Besuch der Messe.

Zwtl.: Über 70 Aussteller zeigen Vielfalt an Berufs- und Bildungswegen auf

Bei der Veranstaltung in St. Pölten sind heuer schon weit über 70 Aussteller vertreten: Über 30 Schulen und rund 20 Unternehmen aus der Region, Gewerkschaftsjugend, Fachgewerkschaften, Institutionen wie das AMS NÖ, die AUVA, das bfi NÖ, die NÖGKK oder das Bundesheer. Diese Vielfalt an Ausstellern hilft den Jugendlichen, einen Einblick in verschiedene Berufe zu bekommen. „Wir wollen dabei vor allem Mädchen motivieren, technische Berufe kennenzulernen und zu ergreifen. Das ist uns sehr wichtig, denn bei der Berufswahl entscheiden sich Mädchen noch immer sehr stark für traditionelle Ausbildungswege wie etwa Einzelhandels- oder Bürokauffrau, obwohl sie über großartige Fähigkeiten und Fertigkeiten im technisch-handwerklichen Bereich verfügen“, betont AK-Direktorin Mag. Bettina Heise.

Zwtl.: Infotag für Eltern und SchülerInnen am 22. September, 9 bis 14 Uhr, VAZ St. Pölten

Am Samstag, den 22. September, öffnet die Messe ihre Tore für Eltern, damit diese sich gemeinsam mit ihren Kindern bei den Ausstellern informieren können. An diesem Tag gibt es zusätzlich noch Infovorträge von AK-ExpertInnen mit Tipps für die richtige Schul- und Berufswahl. Jugendliche können auch an einem kurzen Bewerbungstraining teilnehmen. AK-Präsident Wieser: „Bei über 200 Lehrberufen und der Vielfalt an weiterführenden Schulen ist der Informationsbedarf groß. Ich lade deshalb alle Eltern ein, mit ihren Kindern am Samstag zum öffenlichen Infotag zu kommen.“

Zwtl.: Messe an zwei Standorten

Die „Zukunft | Arbeit | Leben“ ist eine der größten Messen dieser Art in Niederösterreich. Sie findet jährlich an zwei Standorten statt. Im September in St. Pölten und im November in Bad Vöslau. Insgesamt werden mit der Messe über 9.000 SchülerInnen, rund zwei Drittel der PflichtschulabgängerInnen eines Jahrgangs, persönlich erreicht.

