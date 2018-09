ARBÖ: Anreise-Tipps für das DTM-Wochenende in Spielberg

Wien (OTS) - Am kommenden Wochenende gastiert die größte Motosport-Serie der DACH-Region, die DTM am Red Bull Ring in Spielberg in der Obersteiermark. Rund 50.000 Besucher werden zu den beiden Meisterschaftsläufen und dem Rahmenprogramm erwartet. Viele der Fans werden mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, was nach Einschätzung des ARBÖ lange Verzögerungen und eine nervenaufreibende Parkplatzsuche mit sich bringen wird.

Jeweils von 13.30 Uhr bis ca. 14.30 finden die Haupt-Attraktionen in Form eines Rennlaufes am Samstag, 22.09. und Sonntag,, 23.09, statt. Daher erwarten die Verkehrsexperten bei Anreise in den späten Vormittagsstunden und in den Mittagstunden die längsten Verzögerungen vor allem auf der Murtalschnellstraße (S36) im Großraum Zeltweg. Der Gegenverkehrsbereich zwischen Knittelfeld-West und Zeltweg/Ost wird das seinige zu den Staus beitragen. Autofahrer sollten sich auf jeden Fall an das Verkehrsleitsystem auf der S36 und den Landesstraßen

„Wer auf der S36 von Richtung Pyhrnautobahn kommt, sollte bei Zeltweg/Ost zum Red-Bull-Ring abfahren- Wer von Richtung Judenburg kommt, sollte die Abfahrt Zeltweg-West benutzen. Aus dem Großraum Graz kann man auch via Südautobahn (A2) und das Gaberl auf der B77 anreisen. Öffentlich sollte man am besten mit den ÖBB anreisen. Vom Bahnhof Knittelfeld verkehrt dann ein Shuttlebus zur Rennstrecke“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

