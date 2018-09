Mit dem Thema "Beauty All Around" möchte das Honor 9i die Stilikone der indonesischen Smartphone-Branche werden

Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) - Honor, die führende Smartphone E-Marke, stellte heute in Jakarta, Indonesien, das neue Honor 9i vor über 300 Medien, wichtigen Meinungsführern (KOLs) und Fans offiziell vor. Dieses preiswerte Smartphone mit dem Konzept "Beauty All Around" (rundherum schön) verfügt über ein verspiegeltes Glasdesign, das in der gesamten Smartphone-Branche neue Akzente setzen wird. Die Einführung des Honor 9i, die auf den überwältigenden globalen Markterfolg des Honor 9 Lite und Honor 10 folgt, ist Teil von Honors Strategie, in den nächsten drei Jahren eine der drei führenden Smartphone-Marken Indonesiens zu werden.

Das Honor 9i sieht sowohl innen als auch außen äußerst ansprechend aus. Es ist ein Stilikone und das perfekte Gerät, um die besten Momente Ihres Lebens festzuhalten und zu teilen. Es verfügt über ein 12-schichtiges Glasdesign mit Spiegeleffekt, eine hervorragenden 16 MP Frontkamera und eine hintere 13 MP + 2 MP Dualkamera. Um das Benutzererlebnis weiter zu verbessern, baute Honor die neuesten Technologien ein, mit denen eine den Spitzengeräten vergleichbare Leistung erzielt wird.

"Als innovative und zukunftsweisende Marke, die von Indonesiens lebenslustigen, jungen Konsumenten geliebt wird, engagiert sich Honor für die Entwicklung von Produkten, die unseren Fans helfen, ihre Individualität und Kreativität zu zeigen", sagte James Yang, President von Honor Indonesia. "Für Honor ist es wichtig, erschwingliche Produkte anzubieten, die unsere Kunden begeistern. Das Honor 9i ist ein wunderschönes Mobiltelefon mit unvergleichlicher Leistung und wir sind sicher, dass unsere Fans in Indonesien seine aufregenden neuen, führenden Funktionen genießen werden."

Während der Markteinführung gab Honor auch seine Partnerschaft mit der KLY Media Group bekannt, da beide Unternehmen die gleiche Mission haben, die Jugend mit Informationen und Kreativität durch den Einsatz hochinnovativer Technologien zu unterstützen. "Wir entschieden uns für die Zusammenarbeit mit Honor Indonesia wegen des Slogans "For the Brave", den Honor seit seinem Beginn in Indonesien mit seinen Produkten umsetzt. Honor ist der Mitgründer eines jungen Lebensstils, der unseren Unternehmenszwecken entspricht", sagte Steve Christian, CEO der KLY Media Group. "Wie Sie sicherlich wissen, besitzen wir Modemedien wie Fimela.com, Sportmedien wie Bola.com und Unterhaltungsmedien wie Kapanlagi.com, die alle für die Jugend bestimmt sind. Es ist uns eine Freude, mit Honor Indonesia zusammenzuarbeiten und gemeinsam mit Honor wollen wir den Jugendlichen ein besseres Leben ermöglichen."

Neben der Zusammenarbeit mit der KLY Media Group hat Honor auch eine spezielle Zusammenarbeit mit Happa begonnen, einem berühmten indonesischen Designer mit einer gut eingeführten Bekleidungsmarke, um eine besondere Smartphone-Hülle für das Honor 9i zu entwickeln. "Ich wurde vom Design des Honor Smartphones angezogen, ich habe die Markteinführung des Honor 9 Lite gesehen. Sein Design mit dem Glasrücken ist wunderschön und hat mich sehr beeindruckt. Ich habe auch die Neuigkeiten über das schöne Aurora-Glasdesign des Honor 10 gelesen, das einen neuen Trend bei dem Design von Smartphones setzt. Diesmal wurde ich vom Design und der Sonderfarbe Robin Egg Blue des Honor 9i inspiriert, was mich dazu veranlasste, eine Smartphone-Hülle für das Honor 9i zu entwerfen, um dieses schöne Smartphone noch exquisiter zu machen," sagte Mel Ahyar, Mitgründer von Happa Official. "Aus meiner Sicht stellt das Design der Honor-Smartphones die Jugend in den Mittelpunkt, weshalb jedes von Honor produzierte Smartphone den individuellen Stil des Jugendlichen repräsentiert."

Neben der KLY Media Group und Happa, schätzt Honor aber auch andere Geschäftspartner wie VivaVideo, KwaiGo, Tantan, Bigolive, Liveme und Nonolive. Honor glaubt an die Kraft der Co-Kreation, möchte mit allen Geschäftspartnern wachsen und gemeinsam mit ihnen große Erfolge erzielen.

Mit seinen innovativen Geräten und seiner präzisen Targeting-Strategie ist Honor in seinem Heimatmarkt als Nummer 1 der Smartphone-Marken in China unverändert führend und expandiert gleichzeitig schnell nach Übersee, einschließlich Indonesien. Im ersten Halbjahr 2018 konnte die Marke den internationalen Absatz außerhalb Chinas im Vergleich zum Vorjahr um 150 % steigern. In Indonesien hat Honor soeben sein Halbjahresumsatz mit dem bemerkenswerten Ergebnis von 100 % monatlichem Wachstum in der ersten Jahreshälfte 2018 veröffentlicht. Im Mai dieses Jahres konnte Honor Apple in Russland überholen und wurde, am Umsatz gemessen, nach 13 starken, davorliegenden Monaten die No. 2 unter den Smartphone-Marken. Die Marke ist mit 300 % Umsatz- und Ertragswachstum im ersten Halbjahr 2018 auch der am schnellsten wachsende Smartphone-Händler in Indien.

Hauptmerkmale des Honor 9i

Das Design - die Modeikone

Das Honor 9i verfügt über ein schlankes Gehäuse, das sich Ihrer Hand anpasst, und es wird in einer überzeugenden Auswahl von atemberaubend bunten, reflektierenden Glasdesigns angeboten. Das Gerät wird mit 12 Schichten 2,5D-Glas auf der Vorder- und Rückseite hergestellt, die ihm einen spiegelähnlichen Effekt verleihen.

Das kompaktere Design verfügt über ein größeres, anpassbares Notch-Display. Sein 5,84" Bildschirm ist in einem abgerundeten Gehäuse untergebracht, das normalerweise über einen 5,2" Bildschirm verfügen würde. Die Verbraucher haben jetzt die Möglichkeit, frei zwischen dem größeren 19:9 Notch View- und dem 18:9 FullView-Display wechseln zu können und dennoch ein großes Sehfeld beim Spielen oder Ansehen ihrer Lieblingsfernsehsendungen und Filme beizubehalten.

Die Kamera - der Schönheitsverstärker

Die 16MP ISO-verstärkte Frontkamera setzt einen neuen Standard für Aufnahmen von Selfies bei schwachem Umgebungslicht. Die 4-in-1-Lichtfusionsfunktion verstärkt intelligent das Sensitivieren, reduziert das Bildrauschen und erzeugt klarere und damit attraktivere Selbstporträts.

Die hintere 13 MP + 2 MP Doppelobjektivkamera verfügt über eine Wide Aperture Funktion (große Blendenöffnung) und wird von einer Reihe von Kameramodi unterstützt, mit denen Sie die wunderbaren Momente Ihres täglichen Lebens aufzunehmen können.

Die Performance - die Schöne und das Biest

Der Kirin 659 Octa-Core-Prozessor und das EMUI 8.0 System garantieren eine reibungslose, gleichbleibende Leistung und werden durch einen starken 3 GB/32 GB bzw. 4 GB/ 64GB-Speicher unterstützt. Damit sind die Möglichkeiten für den Benutzer praktisch unbegrenzt, egal ob er mehrere Anwendungen gleichzeitig laufen hat oder Hochleistungsspiele spielt.

Das Honor 9i unterstützt ebenfalls Gesichts- und Fingerabdruckentsperrung, d. h. Sie können Ihr Mobiltelefon öffnen, ohne ein Passwort eingeben oder Ihren Fingerabdruck scannen zu müssen. Face Unlock ist im Vergleich zu anderen Entsperrmethoden schnell und bequem und die neue Generation des Multifunktions-Fingerabdruck 4.0, entsperrt Ihr Mobiltelefon in 0,25 Sekunden.[1]

Das Honor 9i wird zuerst in zwei klassischen und schönen Farben angeboten, Mitternachtsschwarz und Saphirblau, und im Oktober 2018 wird in Indonesien zusätzlich die Sonderfarbe Robin Egg Blue eingeführt. James Yang, President von Honor Indonesia, und Chris Feng, Global CEO der Shopee Group, gaben während der Markteinführungsveranstaltung den offiziellen Preis, das Datum der Markteinführung und den Verkaufskanal des Honor 9i bekannt. Das Smartphone wird ab dem 20. September 2018 um 12 Uhr Mitternacht exklusiv auf Shopee verfügbar sein. Der Preis für die 3+32 GB Version beträgt IDR 2.599.000 und für die 4+64 GB Version IDR 3.099.000. Des Weiteren veranstaltet Honor am 20. September 2018 den "Honor Super Brand Day", bei dem Kunden Sonderangebote für das Honor 9Lite, Honor 7S, Honor 7A, Honor 7X, Honor10 sowie das Honor View 10 erhalten.

Informationen zu Honor

Honor ist eine führende Smartphone E-Marke. Ganz im Sinne ihres Leitspruchs "For the Brave" (Für die Mutigen) zielt die Marke darauf ab, den Bedürfnissen der Digital Natives durch ihre, für das Internet optimierten Produkte gerecht zu werden, die ein überragendes Benutzererlebnis bieten, zum Handeln inspirieren, die Kreativität fördern und junge Menschen zur Verwirklichung ihrer Träume anspornen. Damit stellt Honor seinen eigenen Mut unter Beweis, die Dinge anders anzupacken, um den Kunden die neuesten Technologien und Innovationen zugänglich zu machen.

[1] Basierend auf Honor Labortests.

Rückfragen & Kontakt:

Weitere Informationen über Honor finden Sie online unter www.hihonor.com oder folgen Sie uns auf den:

Social Media Plattformen von Honor Indonesia:

www.facebook.com/HonorID/

twitter.com/Honor_Indonesia

www.instagram.com/honor_indonesia/

oder den weltweiten Honor Plattformen:

www.facebook.com/honorglobal/

twitter.com/Honorglobal

www.instagram.com/honorglobal/

www.youtube.com/honorglobal

Foto - mma.prnewswire.com/media/745928/Honor_9i_Launch_Event.jpg