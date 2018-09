ORF SPORT + mit Judo-WM Baku 2018

Auch am 20. September: „Mentale Stärke in Sport und Business – Talk mit Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer“

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 20. September 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Judo-WM Baku 2018 um 14.00 Uhr und von „Mentale Stärke in Sport und Business – Talk mit Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer“ um 17.00 Uhr, die Höhepunkte vom 150. Galopper-Derby 2018 um 19.00 Uhr, von der Kletter-WM Innsbruck 2018 (Combined Finale Herren) um 20.15 Uhr und von der Judo-WM Baku 2018 um 22.15 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.15 Uhr, Players – das Golfmagazin 2018 um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Der Saisonhöhepunkt im Judo, die Weltmeisterschaft in Baku, steht von 20. bis 27. September auf dem Programm. Österreich wird mit zehn Judoka an den Start gehen. Der Stellenwert der Welttitelkämpfe in der Hauptstadt Aserbaidschans ist besonders hoch, da es die erste WM im Olympia-Qualifikationszyklus für Tokio 2020 ist. ORF SPORT + berichtet täglich live von der Weltmeisterschaft (am 23. und 26. September live in der ORF-TVthek). Kommentator ist Dieter Helbig, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler.

Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer spricht am 20. September in Wien mit UNIQA-Österreich-CEO Kurt Svoboda über „Gut sein, wenn‘s drauf ankommt! – Mentale Stärke als Erfolgsfaktor in Sport und Business“. Moderiert wird der Talk von Rainer Pariasek.

Das Golfmagazin „Players“ berichtet am 20. September über folgende Themen: Juniors am Golfplatz – ein Sport für Kinder; Schülercup-Finale; Charity im Golfsport – wie edel sind die Golfer (VST-Trophy Kitz, Hole in One Fontana); Wie viel Sport ist Golf – „Players“ testet und vergleicht; Zehn Gründe für Golf – Spirit of the Game; Der gute Tipp.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 19. September, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at