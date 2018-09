„Zurück zur Natur“: neue Ausgaben ab 23. September in ORF 2

Maggie Entenfellner zeigt die schönsten Seiten des Landlebens

Wien (OTS) - Die Beziehung von Mensch und Natur – liebevoll porträtiert von Maggie Entenfellner. Ab dem 23. September jeweils um 17.05 Uhr in ORF 2 werden in neuen Folgen nun wieder die schönsten Aspekte des heimischen Landlebens facettenreich erzählt und dabei eine Vielzahl an österreichischen Regionen beleuchtet. So besucht Maggie Entenfellner zunächst das steirische Vulkanland (23. September), in weiteren Folgen dann das weitläufige Marchfeld (30. September) oder das Habachtal in Salzburg (7. Oktober) und lernt dabei interessante Menschen und deren Alltag im engen Kontakt mit der Natur kennen. Dazu meint die Moderatorin und Tierschützerin: „Auch in der neuen Saison gibt es zahlreiche zum Teil unbekannte Seiten des Landlebens zu entdecken. Es freut mich ganz besonders, dass ich für das Publikum wieder spannende und innovative Menschen vor den Vorhang holen darf. Wir zeigen, dass ein modernes Leben und Einklang mit der Natur kein Widerspruch sind.“

„Zurück zur Natur“ am 23. September im steirischen Vulkanland

Maggie Entenfellner besucht in dieser Ausgabe das steirische Vulkanland. Fruchtbare Böden, sanfte Hügel und erloschene Vulkane prägen die eindrucksvolle Landschaft. Sie trifft Schafbäuerin Monika Reindl, die die Wolle ihrer Bergschafe zum sogenannten „Vulkanlandhut“ verarbeitet, und sie besucht Biobäckerin Renate Winkler, die mit ihren Dinkel knuspriges Bauernbrot bäckt. Die Riegersburg thront auf einem der erloschenen Vulkane der Südoststeiermark. „Zurück zur Natur“ ist zu Gast bei Biobauer Sigi Augustin, der in Straden gemeinsam mit seiner Familie und 40 Wollschweinen lebt. Außerdem schaut Maggie Entenfellner bei Gärtnermeisterin Susanne Pammer vorbei, die einen neuen Gartenbereich plant: Für die Bienen, fürs Auge und zum Naschen soll etwas dabei sein.

„Zurück zur Natur“ am 30. September im Marchfeld

Maggie Entenfellner meldet sich diesmal aus dem Marchfeld, einer der größten Ebenen Österreichs. Sie besucht einen einzigartigen Teil dieser Landschaft. Gemeinsam mit Michael Stelzhammer vom WWF macht sie sich auf die Suche nach Wildpferden in Österreich, den Koniks. Auf Schloss Hof trifft sie Christa Muhr, „Kräuterhexe“ der riesigen Barockanlage. Einem kulinarischen Geheimtipp ist Maggie in Zwerndorf auf der Spur: Dort lebt und arbeitet Pepi Helm, in dessen Wirtshaus man vergebens nach einer Speisekarte sucht. Und gleich an der Wiener Stadtgrenze erschafft Martin Suritsch in seinem Atelier Kunstwerke aus Glas, inspiriert durch die Flora und Fauna der Gegend.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at