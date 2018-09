80. Geburtstag Christiane Hörbiger: ORF gratuliert ab 6. Oktober mit umfangreichem TV-Schwerpunkt

Klassiker von „Kronprinz Rudolfs letzte Liebe“ bis „Tafelspitz“, Serienhit „Julia“, zwei Spielfilmpremieren, neues TV-Porträt und Geburtstagsgala

Wien (OTS) - Am 13. Oktober 2018 feiert Christiane Hörbiger ihren 80. Geburtstag. Der ORF würdigt die österreichische Grande Dame der Schauspielkunst mit einem umfassenden Programmschwerpunkt und gestaltet von 6. bis 16. Oktober wahre Hörbiger-Festspiele im Fernsehen. So präsentieren ORF 2, ORF III und 3sat zahlreiche Filmklassiker und Fernsehspielproduktionen, weiters ein Dakapo der Erfolgsserie „Julia – Eine ungewöhnliche Frau“, zwei Spielfilmpremieren, ein neues TV-Porträt sowie die Aufzeichnung einer Gala, die am 22. September im ORF RadioKulturhaus stattfindet.

Wrabetz: „Außergewöhnliches Schaffen, das weit über Österreichs Grenzen hinaus strahlt.“

„Der Name Hörbiger ist für die Kulturnation Österreich ebenso wie für den Österreichischen Rundfunk ein Stück Identität, auf das wir alle stolz sind“, betont ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz. „Seit sechs Jahrzehnten schon bereichert die unvergleichliche Christiane Hörbiger mit ihrem künstlerischen Wirken das Repertoire des ORF und hat sich mit unzähligen Film- und TV-Produktionen sowie Bühnenaufzeichnungen für immer in die Herzen eines Millionenpublikums gespielt. Mit einem umfassenden Programmschwerpunkt u. a. aus zahlreichen Spielfilmen, einem neuen TV-Porträt und einer Geburtstagsgala würdigt der ORF das außergewöhnliche Schaffen der Grande Dame, das weit über Österreichs Grenzen hinaus strahlt. Ich gratuliere Christiane Hörbiger sehr herzlich zum 80. Geburtstag!“, so Wrabetz.

Zechner: „Chapeau für ein Wirken mit Wirkung!“

In den Glückwunschreigen stimmt auch ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner ein: „Es gibt kaum Attribute, die für diese wunderbare Frau noch nicht verwendet wurden – und als sehr lebendiger Superlativ beweist sie immer wieder aufs Neue, warum das ganze Land, von Jung bis Alt, von Ost bis West, nicht genug von Christiane Hörbiger sehen, hören, erleben kann. Ich danke ihr von Herzen: für die Treue zu unserem ORF, für ihren Mut und ihre humanistische Grundhaltung allen Menschen gegenüber. Chapeau für ein Wirken mit Wirkung, danke für besondere TV-Momente und die bedingungslose Hingabe zu ihrer Profession. Alles erdenklich Gute, liebe Christiane Hörbiger!“

Schöber: „In besondere Weise verbunden.“

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber ergänzt: „ORF III ist Christiane Hörbiger in besonderer Weise verbunden. Bereits kurz nach Senderstart erklärte sie sich bereit, unserem Publikum das reichhaltige österreichische Filmschaffen in einer eigenen Reihe näherzubringen und scheute dabei nicht, sich mit der Vergangenheit der eigenen Familie auseinanderzusetzen. Viele weitere Projekte – oftmals in enger Zusammenarbeit mit ihrem unvergessenen Lebensmenschen Gerhard Tötschinger – folgten. Diese Partnerschaft war es auch, die wesentlich zum Gelingen eines Herzensprojekts von ORF III, der dreiteiligen Dokumentarreihe über die Hörbiger-Dynastie, beigetragen hat. Es freut mich besonders, dass sich Christiane Hörbiger bereit erklärt hat, zu ihrem runden Geburtstag eine Gala mit Freunden und Weggefährten aus ihrem reichhaltigen Schaffen zu ermöglichen und so ihr treues Publikum daran teilhaben zu lassen“, so Schöber.

Die Hörbiger-Festspiele im Überblick

Den Auftakt zum Geburtstagsschwerpunkt macht ORF 2 am Samstag, dem 6. Oktober, mit insgesamt sechs Sendungen, darunter zwei Neuproduktionen: So ist um 9.05 Uhr der 1955 entstandene Spielfilm „Kronprinz Rudolfs letzte Liebe“ mit der 17-jährigen Christiane Hörbiger als Baronesse Mary Vetsera zu sehen. Danach folgt der Filmklassiker „Hofrat Geiger“ (10.40 Uhr) – ein 1996 mit Christiane Hörbiger und Peter Weck produziertes Remake des Publikumshits aus dem Jahr 1947, in dem einst der Onkel der Jubilarin, Paul Hörbiger, die Titelrolle spielte. Am Nachmittag ist die Familienkomödie „Oma wider Willen“ (13.10 Uhr) aus 2011, ebenfalls mit Peter Weck, zu sehen. Im Hauptabend von ORF 2 geht es dann weiter mit der Premiere des Thrillers „Die Muse des Mörders“ (20.15 Uhr), in der Christiane Hörbiger unter der Regie von Sohn Sascha Bigler eine Autorin gibt, deren Bücher einem Serienkiller als Vorlage für seine Gräueltaten dienen. Anschließend steht das neue TV-Porträt „Aus nächster Nähe:

Christiane Hörbiger“ (22.00 Uhr) auf dem Programm, für das die Jubilarin ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl ein Interview gab (ORF-2-Dakapo am 7. Oktober um 9.05 Uhr; am 13. Oktober um 16.50 Uhr in 3sat). Den Abend am 6. Oktober beschließt die 2008 entstandene Dürrenmatt-Verfilmung „Der Besuch der alten Dame“ mit Hörbiger in der Rolle der rachsüchtigen Milliardärin Claire Zachanassian.

Am Sonntag, dem 7. Oktober, zeigt ORF 2 um 14.25 Uhr „Rosamunde Pilcher: Karussell des Lebens“ aus dem Jahr 1994 mit Christiane Hörbiger, Barbara Wussow u. v. a.

Die nächste Neuproduktion gibt es am Freitag, dem 12. Oktober, in Hauptabend von ORF 2 mit der Familienkomödie „Einmal Sohn, immer Sohn“ (20.15 Uhr), u. a. mit Sebastian Bezzel, Jasmin Gerat und Mario Adorf (Dakapo am 13. Oktober, 11.15 Uhr), in der Hörbiger eine durchsetzungsstarke Magazinchefin und Ikone der Frauenbewegung gibt. Am Geburtstag der Schauspielerin, am Samstag, dem 13. Oktober, steht die Krimikomödie „Schon wieder Henriette“ (22.05 Uhr) aus dem Jahr 2012 mit Christiane Hörbiger an der Seite von u. a. Erwin Steinhauer und Neffe Manuel Witting auf dem Spielplan, gefolgt von einer weiteren, 2003 entstandenen Krimikomödie: „Blatt & Blüte – Die Erbschaft“ (23.35 Uhr) mit Götz George.

Hörbiger auf kriminellen Abwegen ist am Dienstag, dem 16. Oktober, in einer „Kommissar Rex“-Episode von 1994 mit dem Titel „Endstation Wien“ (9.55 Uhr) zu sehen.

ORF III startet seinen Geburtstagsreigen für Christiane Hörbiger am Montag, dem 8. Oktober, um 9.00 Uhr, mit der ersten Staffel des ORF-Serienhits „Julia – Eine ungewöhnlich Frau“, in dem die Grande Dame die Bezirksrichterin und spätere Volksanwältin Julia Laubach verkörperte. Die 13 Folgen der ersten Staffel laufen werktäglich am Vormittag.

Einen ganzen Tag im Zeichen des Publikumslieblings präsentiert ORF III am 13. Oktober mit fünf Spielfilmen und einer Dokutrilogie: Der Filmreigen startet mit Xaver Schwarzenbergers Kinoerfolg „Donauwalzer“ (9.40 Uhr) aus dem Jahr 1984, mit dem Christiane Hörbiger nach Jahren am Zürcher Schauspielhaus wieder in das Filmgeschäft einstieg. Danach folgt der Krimi „Meine Schwester“ (11.20 Uhr) von 2011 – die erste Zusammenarbeit mit Schwester Maresa Hörbiger und Sohn Sascha Bigler als Regisseur. Weiters: der 2000 produzierte Thriller „Die Gottesanbeterin“ (12.50 Uhr) mit Christiane Hörbiger als „schwarze Witwe“ auf den Spuren des spektakulären Kriminalfalls „Blauensteiner“, danach das an einen authentischen Fall eines österreichischen Justizskandals der 1980er Jahre angelehnte Drama „Die Geschworene“ (14.20 Uhr) aus 2006, sowie eine weitere Schwarzenberger-Erfolgskomödie: „Tafelspitz“ (15.50 Uhr) aus dem Jahr 1993 mit Otto Schenk und Annika Pages. Den TV-Abschluss des Christiane-Hörbiger-Geburtstages in ORF III bildet der Dokudreiteiler „Die Hörbigers – Eine Schauspieldynastie“ (17.30, 18.25 und 19.20 Uhr) von Christian Reichhold, der die bewegte wie bewegende Geschichte der berühmten österreichischen Schauspielfamilie erzählt. Das große ORF-III-Finale zu Ehren von Christiane Hörbiger gibt es am Sonntag, dem 14. Oktober: Nach Dakapos von „Die Gottesanbeterin“ (10.55 Uhr), „Die Geschworene“ (12.25 Uhr), „Donauwalzer“ (13.50 Uhr), Meine Schwester (15.30 Uhr) und „Tafelspitz“ (17.05 Uhr) sowie der Tragikomödie „Annas zweite Chance“ (18.45 Uhr) mit u. a. Friedrich von Thun und Erwin Steinhauer aus 2008, für die Sohn Sascha Bigler als Koautor fungierte, steht um 20.15 Uhr „Die Christiane Hörbiger Gala – Eine Filmlegende wird 80“ auf dem Programm. In der am 22. September stattfindenden Veranstaltung im ORF RadioKulturhaus spricht die Jubilarin an der Seite von Freunden, Weggefährten und Familienmitgliedern über ihr außergewöhnliches Leben. Abschließend zeigt ORF III die 2010 entstandene Romanverfilmung „Die lange Welle hinterm Kiel“ (21.45 Uhr) mit Christiane Hörbiger, Mario Adorf, Veronica Ferres u. a.

3sat zeigt am 13. Oktober das bereits erwähnte neue ORF-Porträt „Aus nächster Nähe: Christiane Hörbiger“ (16.50 Uhr) sowie „Tafelspitz“ (17.25 Uhr).

