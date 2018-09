Start der ORF-Initiative „Bewusst gesund – Stressfrei durch Bewegung“

Schwerpunktwoche vom 22. bis 30. September in allen ORF-Medien

Wien (OTS) - Die Weltgesundheitsorganisation WHO bezeichnet Stress als die größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts. In unserer digitalen Welt verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit immer öfter, ständige Erreichbarkeit und permanenter Zeitdruck lassen uns kaum noch zur Ruhe kommen. Dazu kommen Stressfaktoren wie Angst vor Jobverlust, Sorgen um die Familie und der hohe Anspruch an sich selbst, es jedem recht machen zu wollen. Dauerhafte Stressbelastung macht nicht nur die Psyche krank, sondern führt zu einer ganzen Reihe von körperlichen Beschwerden: Verdauungsstörungen, Kopf- und Rückenschmerzen, Übergewicht und geschwächter Immunabwehr bis hin zu schwerwiegenden Folgen für das Herz-Kreislauf-System wie Herzinfarkt oder Schlaganfall.

In der mittlerweile 23. „Bewusst gesund“-Initiative will der ORF daher unter dem Motto „Stressfrei durch Bewegung“ vom 22. bis 30. September 2018 mit seiner gesamten Medienvielfalt Bewusstsein für das Thema schaffen sowie Tipps und Anregungen von Expertinnen und Experten zu einem besseren und gesünderen Leben anbieten. Ziel ist es, aufzuzeigen, welche große Bedeutung Bewegung für die Reduzierung von Stress hat.

Zeitgleich mit der „Bewusst gesund“-Initiative „Stressfrei durch Bewegung“ findet vom 23. bis 30. September 2018 die „Europäische Woche des Sports“ statt, eine Initiative der Europäischen Kommission, die seit 2015 in 38 Ländern Sport und körperlichen Betätigung fördern will. Das übergreifende Thema der Kampagne „BeActive“ soll alle ermutigen, während dieser Woche und darüber hinaus das ganze Jahr über aktiv zu sein: u. a. mit Aktivitäten wie dem Tag des Sports am 22. September am Wiener Heldenplatz, Bewegung im Park und Behindertensport.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Information bieten und Bewusstsein für ein gesünderes Leben schaffen – das wollen wir mit der Initiative ‚Bewusst gesund – Stressfrei durch Bewegung‘ erreichen. Zum bereits 23. Mal stellt der ORF seine Radio-, TV- und Online-Berichterstattung sowie die Angebote der Landesstudios in den Dienst der Sache, um dem Thema Gesundheit und Gesundheitsförderung in unserer Gesellschaft einen wichtigeren Stellenwert zu geben.“

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn: „‚Bewusst und gesund‘ mit Ihrem ORF! Übergeordnetes Ziel des ORF-Schwerpunkts ‚Stressfrei durch Bewegung‘ ist die Verbesserung der Gesundheit aller in Österreich lebenden Menschen. Stress, Bewegungsarmut und Übergewicht sind das ‚Trio infernal‘ der Gesundheit im 21. Jahrhundert und für die meisten chronischen Erkrankungen und eine verkürzte Lebenserwartung hauptverantwortlich. Bedauerlicherweise betreiben wir Österreicher immer weniger Bewegung und aktiven Sport. Schon 30 Minuten moderate körperliche Aktivität an fünf Tagen pro Woche reduzieren in jedem Alter nicht nur die negativen Stressauswirkungen, sondern sind gleichzeitig auch aktive Gesundheitserhaltung!“

Zahlreiche Sendungen wie „Bewusst gesund – Das Magazin“, „Guten Morgen Österreich“, „Daheim in Österreich“, „Die Barbara Karlich Show“ und „Religionen der Welt“ sowie TV-Filme, das ORF-Kinderprogramm, ORF III Kultur und Information und ORF SPORT + beschäftigen sich mit dem Thema „Bewegung und Stress“. Höhepunkt der ORF-TV-Berichterstattung der aktuellen „Bewusst gesund“-Programminitiative ist am 26. September eine weitere Ausgabe von „Stöckl live“. Auch die ORF-Radios nehmen sich des Themas an. Ausführliche Berichterstattung in Radio, Fernsehen und Internet liefern auch die ORF-Landesstudios. Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT begleiten die Gesundheitsinitiative mit zahlreichen Informationsangeboten, und auch die „ORF nachlese“ widmet sich dem Thema „Bewusst gesund: Stressfrei durch Bewegung“.

Auf Anregung des ORF-Publikumsrats führt der ORF seit Februar 2008 unter der Dachmarke „Bewusst gesund“ die Gesundheitsberichterstattung noch effektiver zusammen. Mit den Programminitiativen, die wissenschaftlich vom ORF-Gesundheitsbeirat unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn begleitet werden, verstärkt der ORF sein Serviceangebot kontinuierlich.

Nähere Informationen zur ORF-Initiative „Bewusst gesund: Stressfrei durch Bewegung“ sind unter http://presse.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at