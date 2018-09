Termine am 20. September in der Rathauskorrespondenz

09.30 Uhr, Fototermin anl. Aktionstag „Mach Platz – mehr Raum auf Gehsteigen mit BV Markus Reiter (7., Ecke Westbahnstraße/Hermanngasse) 10.00 Uhr, Pressetermin anl. Eröffnung des neugestalteten Einsiedlerparks mit BVin Susanne Schaefer-Wiery (5., Einsiedlerpatz 13) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Universitätsprofessor Peter Schmidl sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Oberkantor Shmuel Barzilai durch StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Landstraße (Amtshaus, 3., Karl-Borromäus-Platz 3, 2. Stock) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Ottakring (Amtshaus, 16., Richard-Wagner-Platz 19, 1. Stock, Sitzungssaal) 16.30 Uhr, Gleichenfeier am Bildungscampus Berresgasse mit StR Jürgen Czernohorszky (22., Berresgasse 31) 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Währing (Amtshaus, 18., Martinstraße 100, 2. Stock, Festsaal) 18.00 bis 20.00 Uhr, Start des neuen Partizipationsprojekts „Ideenwerkstatt für Mariahilf“ mit BV Markus Rumelhart (ega – Frauen im Zentrum, 6., Windmühlgasse 26)

