Bezirksmuseum 15: Vortrag „Kirchen im 15. Bezirk“

Wien (OTS/RK) - Der ehrenamtlich werkende Bezirkshistoriker Franz Linsbauer spricht am Freitag, 21. September, im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4, nächst der Gasgasse) über die Thematik „Kirchen im 15. Bezirk“. Der Vortrag fängt um 17.30 Uhr an. Der Zutritt ist frei, Spenden werden erbeten. An diesem Abend referiert der Kenner über traditionsreiche und neuzeitliche Kirchengebäude im 15. Bezirk. Vom Entstehen eines eigenständigen Pfarrwesens am Ende des 18. Jahrhunderts bis zu großen und kleinen Sakralbauten der Gegenwart wartet Linsbauer mit vielen fundierten Fakten und Zahlen auf.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Vortrag werden sowohl über katholische Gotteshäuser und protestantische Andachtsstätten unterrichtet als auch über muslimische Gebetsorte und die in der NS-Zeit zerstörten Synagogen. Im Anschluss an das Referat kann sich das Publikum bis 19.00 Uhr mit individuellen Fragen an Franz Linsbauer wenden. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 0664/249 54 17 (Ehrenamtlich tätige Museumsleiterin: Brigitte Neichl) bzw. E-Mail bm1150 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk