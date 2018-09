Play2Live eröffnet Beta-Testing auf Streaming-Plattform

Play2Live gab am 19. September offiziell die Eröffnung der Beta-Testphase für seine Blockchain-Streaming-Plattform bekannt. Akkreditierte Streamer und Medien erhielten erstmaligen Zugriff auf die geschlossene Testphase. Play2Live hat Broadcasts bekannter EU- und GUS-Streamer und eine Promotion, einschließlich Rückkauf von LUC-Tokens, vorbereitet.

Nach Meinung der Experten liegen die Hauptvorteile des Projekts im Kauf und Verkauf von LUC-Tokens auf der Plattform, in der eigens vom Unternehmen entwickelten CDN-Lösung und im neuronalen Netzwerk.

Play2Live-Gründer Alexey Burdyko gab bekannt, dass sich die Benutzer auf zahlreiche Innovationen und neue Features freuen können: "Wir haben die Betaphase seit dem Frühjahr 2018 vorbereitet. Wir haben das Team gestärkt und eine Vielzahl von Innovationen implementiert, nicht nur für Play2Live selbst, sondern für E-Sport-Projekte generell."

Eine davon ist die CDN-Lösung. Im Gegensatz zur zentralisierten Content-Bereitstellung vom Streamer zum Viewer auf aktuellen Plattformen hat das Play2Live-Entwicklerteam seine eigene Plattform erstellt. Es handelt sich um eine geografisch verteilte Netzwerkstruktur, die es Benutzern ermöglicht, die Übertragung gestreamter Videos an Endbenutzer zu optimieren und unsere eigene Netzwerkbandbreite und Drittanbieter-CDNs zu nutzen, um die Reichweite zu maximieren. CDN leitet den Benutzer zum nächsten CDN-Knoten weiter, für eine verbesserte Verbindung und für Video- und andere Content-Uploads an verschiedenen Zugriffspunkten. Wir verwenden das p2p-CDN als alternative Bereitstellungsmethode, d.h. jeder Benutzer kann seine Internetbandbreite teilen und dafür belohnt werden.

Play2Live-CTO Vladislav Arbatov fügt hinzu, dass die Verwendung von CDN die Plattform sicherer macht: "Dank der immensen Rechenleistung, unprätentiöser Software und verteilter Architektur sind wir noch besser geschützt und investieren auch weiterhin in unsere Sicherheitsprotokolle. Wir haben unsere eigene Level-Up-Chain-Blockchain hinzugefügt, die 10.000 Transaktionen/Sekunde und kryptografische Schlüssel unterstützt. Play2Live ist deshalb die erste Plattform weltweit, die den Schutz von Informationen mithilfe kompakter Geräte bereitstellt und die Sicherheit der Benutzeridentifikation gewährleistet."

Eine weitere Feature ist das neuronale Netzwerk: Algorithmen zur Echtzeitüberwachung von Video-Streaming sowie Erkennung von Content-Objekten für die Implementierung von "interaktiven Aufgaben". Benutzer können den Preis für die Aufgabenleistung durch Abstimmung festlegen, diese den Streamern zuweisen, und das neuronale Netzwerk verfolgt deren Abwicklung.

Eine weitere wichtige Komponente ist die Multicasting-Funktionalität. Dutzende Streamer sind mit der Plattform verbunden, um beliebten Gaming-Content bereitzustellen. Diese Funktionalität wird für E-Sportturniere und internationale Wettbewerbs-Broadcasts verwenden. Eines davon, die "CryptoMasters"-Games (das weltweite erste große E-Sportturnier in CS:GO), wurde bereits auf dieser Plattform ausgetragen.

Play2Live hat den "Rückkauf" von LUC-Tokens auf den Start der Beta-Testphase abgestimmt: Bis zu 100 Mio. LUC-Tokens werden zu einem Preis von bis zu 0,05 USD eingelöst, in ein separates Wallet transferiert und für den Kauf von Übertragungsrechten, Marketing und Content-Making verwendet. Crypto-Experten erklären, dass beim Rückkauf die Token-Preiserhöhung eingeschlossen ist, was wiederum zum Anstieg des Vertrauens seitens der Anleger in das Unternehmen führt.

