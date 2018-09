ÖVP Wien ortet Islamisierungs-Tendenzen an Wiener Schulen

Wien (OTS/RK) - Bei einem Pressegespräch heute, Mittwoch, hat nicht-amtsführender Stadtrat Markus Wölbitsch (ÖVP) einen „8-Punkte-Plan gegen die Radikalisierung und Islamisierung an Wiens Schulen“ präsentiert. Darin enthalten sind unter anderem Forderungen nach mehr Unterstützungspersonal für lehrende Personen; einem verpflichtenden Sprachniveau C1 in Deutsch für das pädagogische Personal; der Möglichkeit zur Elternbildung; einer Schulung für alle Schülerinnen und Schüler, in der sie über ihre Rechte informiert werden. Zudem müssten sich die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern zur europäischen Werte- und Gesellschaftsordnung bekennen, etwa zur Gleichberechtigung von Mann und Frau, sagte Gemeinderätin Sabine Schwarz.

Trotz „erschreckender Berichte“ habe die Wiener Stadtregierung bislang nichts gegen „Entwicklungen in den Klassenzimmern hin zur Radikalisierung und Islamisierung“ unternommen, kritisierte Wölbitsch. Ihm zufolge seien Lösungsvorschläge und konkrete Maßnahmen für die Wiener Schulen längst überfällig. Besonders wichtig sei ihm, dass Parallelgesellschaften und ethnische Konflikte an Wiens Schulen zu vermeiden.

Diese Forderungen wolle die ÖVP Wien in der nächsten regulären Sitzung des Wiener Gemeinderates in Form eines Antrages einbringen.

Weitere Informationen: ÖVP Wien, Pressestelle, Tel. 01/4000-81912. (Schluss) exm

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse