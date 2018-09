Jobgipfel: Korosec begrüßt gezielte Maßnahmen für den Arbeitsmarkt

Wien (OTS) - Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec: „Gerade in Zeiten der Hochkonjunktur dürfen wir jene nicht vergessen, die besonders von Langzeit-Arbeitslosigkeit betroffen sind – das sind auch ältere Menschen!“

Korosec begrüßt die Initiative von Bundeskanzler Sebastian Kurz und seinem Regierungsteam, im Rahmen eines „Jobgipfels“ gezielte Maßnahmen und Aktionen zu definieren, die noch mehr Menschen in Beschäftigung bringen. Gerade in Zeiten der Hochkonjunktur gehe es laut Korosec nicht darum, Gelder mit der Gießkanne auszuschütten, sondern darum „mit gezielten Maßnahmen vor allem jene zu unterstützen, die länger arbeitslos sind. Dazu gehören leider besonders auch Menschen über 55 Jahren“, so Korosec.

Die letzten Arbeitsmarktberichte zeigen eine sinkende Arbeitslosenrate in Österreich von 7,5 Prozent, was Ingrid Korosec für eine gute Entwicklung hält. Sie führt jedoch weiter aus, dass die Zahl der älteren Arbeitssuchenden um lediglich 3,9 Prozent sank. Besonders alarmierend ist die Zahl von 141.209 Menschen, die länger als 12 Monate arbeitslos sind: je länger jemand arbeitslos ist, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, einen neuen Job zu finden.

Besonders von dieser Gefahr der Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind ältere Arbeitslose: Laut Agenda Austria ist ein über 60-jähriger Arbeitssuchender 350 Tage ohne Job, bei den 55- bis 59-Jährigen dauert die Jobsuche 207 Tage. (Quelle: Agenda Austria)

Daher unterstützt Korosec die Überlegungen des Jobgipfels, wobei sie besonders die gezielte Förderung genau definierter Zielgruppen begrüßt: „Wir haben eine Phase mit starkem Wirtschaftswachstum – deshalb ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, sich der ‚schwierigsten Situationen‘ am Arbeitsmarkt anzunehmen.“ Abschließend hält die Seniorenbund-Präsidentin fest: „Gerade auch am Ende des Erwerbslebens erwarten die Menschen zu Recht, dass ihre Erfahrung, ihre Kompetenz und ihre Fähigkeiten wertgeschätzt werden. Denn am Ende des Tages sind gerade ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders loyal, fleißig und bringen schon Arbeitserfahrung in ein Unternehmen mit“, so Korosec abschließend.

