DB Schenker Partnerevent: gemeinsames „Take Off“ am Flughafen Linz

Linz/Wien (OTS) - Die DB Schenker Niederlassung in Linz lud vergangene Woche zu einem gemeinsamen Abend am Flughafen Linz ein, der ganz unter dem Zeichen „Globalisierung“ stand und - wie sollte es in einer solchen Location anders sein – die Luftfracht als Schwerpunkt setzte. Zusammen mit rund 145 Besucherinnen und Besuchern und Mag. Norbert Draskovits, Flughafen-Direktor, wurde ein internationales Buffet mit dem Motto „Eine Reise um die Welt“ genossen. Ein besonderes Highlight des Events war Günther Lainer, der mit seiner exklusiven Comedyjonglage alle zum Lachen brachte. Die musikalische Begleitung der Band „Jonny Rockers“ rundete den Abend ab.

Luftfracht als wesentlicher Treiber der Geschäftsentwicklung

Zu diesem Anlass ließ Thomas Ziegler, Geschäftsstellenleiter von DB Schenker in Linz, die letzten Jahrzehnte Revue passieren und freut sich: „Mit dem Flughafen Linz verbindet uns eine langjährige Partnerschaft. Der Bereich Luftfracht war und ist von großer Bedeutung für die Entwicklung von DB Schenker und wächst kontinuierlich. Wir sind stolz, dass wir diese Jahre mit unseren geschätzten Kunden und Partnern feiern dürfen – und das in einer spektakulären Location wie dieser!“



DB Schenker in Österreich und Südosteuropa

DB Schenker ist ein international tätiger integrierter Logistikdienstleister mit über 95.000 Mitarbeitern an 2.000 Standorten. Die Schenker & Co AG in Wien fungiert als Cluster Head Office für Südosteuropa. In den 14 Ländern der Region sind derzeit über 7.000 Mitarbeiter an 80 Standorten beschäftigt.

