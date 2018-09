Verletzter nach Stich in Oberkörper

Wien (OTS) - Datum: 18.09.2018

Uhrzeit: 06.30 Uhr – 06.40 Uhr

Adresse: 6. Mariahilfer Straße 89a

Ein 29-jähriger Arzt ist am Weg in die Arbeit auf eine am Gehsteig liegende verletzte Person aufmerksam geworden. Er hat sofort mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen begon-nen und die Polizei und die Rettung verständigt. Die Beamten stellten fest, dass der Mann eine Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers aufwies. Der Verletzte, ein 27-jähriger slowakischer Staatsangehöriger wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt führt die Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) zum Tathergang werden an das Landes-kriminalamt unter der Telefonnummer 01-31310-43800 erbeten.

