Österreichische Jungbauernschaft sucht die innovativsten Jungbauern

Innovationspreis 2018 ausgeschrieben - Dotierung: 10.000 Euro

Wien (OTS) - Von der Idee zur Umsetzung. Mit dem Innovationspreis prämiert die Österreichische Jungbauernschaft bereits zum sechsten Mal besonders neuartige, mutige und ausgeklügelte Produkte und Dienstleistungen. "Auf unseren heimischen Betrieben entsteht tagtäglich eine Vielzahl an innovativen Ideen, es werden Konzepte durchdacht und konkrete Projekte umgesetzt. Wir wollen mit diesem Preis vorbildhaft engagierte und wirtschaftende junge Bäuerinnen und Bauern in Österreich vor den Vorhang holen und ihnen eine Bühne bieten", betont Stefan Kast, Bundesobmann der Österreichischen Jungbauernschaft, die Motivation für diesen positiven Wettbewerb der Ideen.

Innovative Projekte und umgesetzte Betriebskonzepte sollen eingereicht werden

Die heimischen Landwirtinnen und Landwirte arbeiten und wirtschaften auf ihren Höfen mit besonderem Engagement, herausragenden Ideen, hoher Professionalität, ausgeklügelten Dienstleistungen und neuen Produkten. "Für eine erfolgreiche und zukunftsorientierte Landwirtschaft brauchen wir Bäuerinnen und Bauern, die gute Einfälle mit Mut, Tatkraft und wirtschaftlichem Geschick umsetzen", erklärt Kast. Gesucht werden Projekte, in denen durch besonders verantwortungsvolles, innovatives und unternehmerisches Handeln zu einer nachhaltigen Entwicklung in der Landwirtschaft beigetragen wird.

Preis für junge Landwirte ist mit 10.000 Euro dotiert

Der Innovationspreis 2018 wird in enger Zusammenarbeit mit der RWA Raiffeisen Ware Austria AG durchgeführt und ist mit insgesamt 10.000 Euro an Lagerhaus-Warengutscheinen dotiert. Bewertet werden nicht nur betriebliche Daten und Fakten, auch die Einbindung der Höfe in die Region und in das Gemeinwesen beziehungsweise der Austausch mit der Bevölkerung sind von Bedeutung. "Ziel des Bewerbes ist es auch, anhand der prämierten bäuerlichen Betriebe die vielfältigen Möglichkeiten in der Landwirtschaft aufzuzeigen und weitere Innovationen anzuregen", betont Andreas Kugler, Generalsekretär der Österreichischen Jungbauernschaft. Weitere Kooperationspartner sind die Österreichische Bauernzeitung und die ARGE Meister.

Interessierte Bewerberinnen und Bewerber, die das 40. Lebensjahr noch nicht überschritten haben, werden gebeten, ihre Unterlagen bei den jeweiligen Jungbauern-Landesorganisationen einzureichen. Weitere Informationen und Anforderungskriterien zum Innovationspreis können auf der Homepage der Österreichischen Jungbauernschaft unter www.jungbauern.at/innovationspreis-2018 heruntergeladen werden. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2018.

Die Österreichische Jungbauernschaft ist mit rund 50.000 Mitgliedern die größte politische Interessenvertretung für junge Bäuerinnen und Bauern im Bundesgebiet. (Schluss)



