NIIT Technologies stellt Chain-m vor, eine Blockchain-basierte Lösung für Fluggesellschaften und ihre Partner

Madrid und Noida, Indien (ots/PRNewswire) -

Bietet einfachere, schnellere und transparentere Transaktionen

NIIT Technologies Ltd., ein weltweit führendes Unternehmen für IT-Lösungen, hat heute Chain-m, seine Blockchain-basierte Lösung für Fluggesellschaften und ihre Partner, vorgestellt. Mit Chain-m können Fluggesellschaften und ihre Partner die Probleme bei den Hintergrundprozessen von Schlichtungen meistern. Mit dieser Lösung werden Tickettransaktionen transparent und das Vertrauen zwischen den an dem Vorgang beteiligten Unternehmen wird dadurch verbessert.

Anil Batra, Leiter Transformation, Travel and Transportation, NIIT Technologies, erklärte: "Die Nutzung unserer Fachkompetenz und der differenzierten Fähigkeiten, die wir im Bereich der neuen Technologien aufgebaut haben, hilft uns, die tatsächlichen Geschäftsauswirkungen für unsere Kunden zu steigern. Chain-m ist eine einzigartige Lösung, die mit Hilfe der Blockchain-Technologie echte und weit verbreitete Herausforderungen für die Luftfahrtindustrie löst."

Vorteile von Chain-m:

Datenschutz und Transparenz - Eine einzige Ansicht der Tickettransaktionen für Fluggesellschaften und Agenturen. Schnelle Abstimmung - Beseitigt bzw. reduziert Streitfälle durch die Implementierung von Smart Contracts. Reduzierter Aufwand bei der Lösung von Streitigkeiten - Das einfache Annehmen/Anfechten von ADM/ACM reduziert den Aufwand für die strittigen Transaktionen. Peer-to-Peer-Übertragung - Alle Aktionen sind für alle Parteien sichtbar, wobei die Transaktionshistorie für die spätere Verwendung gepflegt wird. Geringere Kosten - Die kollektive Überprüfung des Ökosystems trägt zur Kostensenkung bei. Hochgradiger Schutz - Die Daten sind durch die spezifischen Datenschutzmechanismus der Blockchain geschützt. Transaktionsprotokollierung - Die Unveränderlichkeit der Daten auf der Blockchain hilft bei der Dokumentation.

Chain-m verfügt über eine webbasierte Benutzeroberfläche und ein interaktives Dashboard. Damit erhalten Sie eine konsolidierte wöchentliche Übersicht über die Anzahl der verkauften Tickets, den Gesamtbetrag, die Reisekosten, die Provision, die generierte Lastschrift/Gutschrift der Agentur, den Steuerbetrag und die Zahlung an Agenturen von der Fluggesellschaft. Der Distributed Ledger ist auf Hyperledger Fabric implementiert und verwendet Chaincode (einen aus Geschäftsregeln bestehenden Vertrag), um bei widersprüchlichen Daten zu schlichten und eine automatische Ausführung durchzuführen, wenn bestimmte Bedingungen eingehalten werden. Mit Chain-m können Fluggesellschaften und ihre Partner Probleme im Zusammenhang mit Umsatzverlusten, mangelndem Vertrauen und mangelnder Transparenz, falschen Tarifen und Provisionsverletzungen lösen, indem sie mehr Sicherheit, Flexibilität und Kosteneinsparungen bieten.

Informationen zu NIIT Technologies Ltd.

NIIT Technologies ist ein führendes globales IT-Lösungsunternehmen, das es seinen Kunden ermöglicht, durch beispiellose Fachkompetenz an der Schnittstelle zwischen neuen Technologien wirksame Auswirkungen auf das Geschäft zu erzielen. Das Unternehmen konzentriert sich auf drei wichtige Branchen: Bank- und Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Reisen und Transport. Sie kombinieren dieses Spezialwissen mit ihrem führenden Know-how in den Bereichen Daten und Analysen, Automation, Cloud und Digital, und unterstützen damit Kunden bei der Innovation ihrer Geschäfte, der Automatisierung von Prozessen und der Industrialisierung von KI.

NIIT Technologies hat über 9.500 Mitarbeiter, die Kunden in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und Australien betreuen. Sie fördern eine Kultur, die Innovationen unterstützt und ständig nach neuen und einfachen Wegen sucht, um Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen.

Mehr über NIIT Technologies erfahren Sie unter http://www.niit-tech.com.

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:



Pallavi Bahuguna Gupta



Corporate Communications



NIIT Technologies Ltd.



+91-120-7119039



pallavi.2.gupta @ niit-tech.com



Bei Investoren-/Analystenanfragen wenden Sie sich bitte an:



Abhinandan Singh



Head - Investor Relations and M&A



NIIT Technologies Ltd.



+91-22-40103212

abhinandan.singh @ niit-tech.com