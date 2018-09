Schnabl/Zuser: „Verkehrssicherheit hat höchste Priorität!“

Überwachungs-Schwerpunkte 2018 bilden der Kampf gegen Raserei, Laserblocker und Lenken unter Drogeneinfluss

St. Pölten (OTS) - Die Ferienzeit ist zu Ende. „Dies ist stets eine Zeit intensiver Arbeit für die Exekutive“, weiß LHStv. Franz Schnabl, zuständiges Regierungsmitglied für Verkehrsrecht: „Daher möchte ich die Gelegenheit nutzen mich bei unseren PolizistInnen zu bedanken – sie leisten großartige Arbeit. Ob dies in der Kriminalitätsbekämpfung, oder aber in der Verkehrsüberwachung ist.“

Ferdinand Zuser, Leiter der Verkehrsabteilung der Landespolizeidirektion NÖ: „Aus der Verkehrsstatistik lässt sich ein guter Trend ableiten: Verkehrsunfälle, Verletzte und getötete Menschen nehmen kontinuierlich ab. Dies gilt es jetzt gezielt fort zu führen, weitere Anstrengungen zu unternehmen und die Verkehrssicherheitsüberwachung weiter zu perfektionieren.“ Die erfreuliche Bilanz ist unter anderem der hohen Kontrollintensität zu verdanken. Raserei und selbstüberschätzende Fahrmanöver zu unterbinden oder technisch nicht entsprechende LKW´s von der Straße zu holen sind zentrale Bestandteile der Unfallvorbeugung.

Veränderte Herausforderungen bedürfen jedoch jedes Jahr aufs Neue einer Bewertung der künftigen Schwerpunkte, so Schnabl und Zuser weiter: „Die Polizei versucht sich tagtäglich veränderten Gefährdungslagen anzupassen und die Aufgabe der Politik ist es diese Anstrengungen nach Kräften zu unterstützen.“ Die diesjährigen Schwerpunkte, denen besondere Aufmerksamkeit im Zuge der Verkehrsüberwachung gewidmet wird, sind unter anderem „Alkohol und Drogen am Steuer“, die „Einhaltung der Fahrgeschwindigkeit“, die „Ablenkung durch Verwenden eines Mobiltelefons“, „riskante Fahrmanöver“ und die „Kindersicherung“. LHStv. Schnabl appelliert an die Vernunft der NiederösterreicherInnen: „Eine der Situation angepasste Geschwindigkeit kann Unfälle verhindern. Raserei und den Sicherheitsabstand nicht einzuhalten sind kein Kavaliersdelikt – darüber hinaus führt jegliche Ablenkung, etwa durch Telefonieren am Steuer, zu Konzentrationsverlust und damit zu längeren Reaktionszeiten. Machen wir uns bei Fahrtantritt daher stets bewusst:

Jeder Fehler im Straßenverkehr kann ihre und die Gesundheit der anderen VerkehrsteilnehmerInnen gefährden. Die Kontrolltätigkeit der Exekutive – im Sinne unser aller Verkehrssicherheit - trägt dazu bei, dass wir alle wohlbehalten an unser Ziel kommen.“

Brigadier Zuser ergänzt: „Der Polizei geht es bei keiner Maßnahme darum abzukassieren, sondern stets darum allen VerkehrsteilnehmerInnen eine sichere Fahrt zu gewährleisten. Uns wäre am Liebsten der Strafblock könnte bei jeglicher Kontrolle stecken bleiben, denn dann kommen wir unserem Ziel näher – die Unfallstatistik, die Zahl der Verletzten bzw. Getöteten weiter in einem möglichst großen Ausmaß von Jahr zu Jahr zu verringern.“

Leider zeigen sich neue Gefährdungspotentiale, wie etwa unter Drogeneinfluss Fahrzeuge zu lenken. Hier gilt es spezielle Maßnahmen zu ergreifen DrogenlenkerInnen wirksam aus dem Verkehr ziehen zu können. Schnabl sieht es als Gebot der Stunde „vermehrte Anstrengung in die Entwicklung von Schnelltests zu verwenden.“ Derzeit müsse jeder, der Drogeneinnahme Verdächtige, klinisch getestet werden.“ Zudem sagt die Exekutive den mit Laserblockern ausgestatteten VerkehrsteilnehmerInnen den Kampf an. Alleine in Niederösterreich kam es in diesem Jahr bereits zu 146 Anzeigen wegen des Einbaus eines Laserblockers. Der überwiegende Teil der Angezeigten stamme aus Österreich, berichtet Zuser: „27 Menschen mit nicht-österreichischem Kennzeichen setzen auf unerlaubte Hilfsmittel im Straßenverkehr. 46 von den 146 waren NiederösterreicherInnen. Vor allem wuchtige Fahrzeuge, die im Verkehr massives Unheil anrichten können, sind mit Blockern ausgerüstet.“

Abschließend macht Schnabl auch in Richtung Bundesregierung klar:

„Ich würde mir mehr Fingerspitzengefühl und ein gesteigertes Sensorium für Expertenbedenken von verantwortungsvoll handelnder Politik erwarten. ‚Mit 140 km/h bei Rot rechts abbiegen‘ trägt nicht unbedingt dazu bei die Straßen sicherer zu machen. Wir werden ein besonderes Auge auf die Pilotprojekte ‚Tempo 140‘, ‚Rechtsabbiegen bei Rot‘ und ‚Öffnung der Pannenstreifen im Staufall‘ haben. Populismus hat in einem heiklen Bereich, wie dem Straßenverkehr nichts verloren. Hier hat die Sicherheit der VerkehrsteilnehmerInnen stets im Mittelpunkt zu stehen.“

