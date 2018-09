Mobilitätseinschränkungen während der Rad-WM: ÖAMTC bietet umfangreiche Informationsservices

Mobilitätsclub ist Partner der UCI Straßenrad-WM 2018 in Tirol – Infos: www.oeamtc.at/rad-wm2018

Wien (OTS) - Am Samstag, 22. September, startet in der AREA 47 im Ötztal das erste Rennen der Straßen-Rad-WM 2018. Ziel ist die Landeshauptstadt Innsbruck. Die Veranstaltung, die bis 30. September andauert, bringt neben spannenden Rennen und sportlichen Höchstleistungen auch zahlreiche Verkehrseinschränkungen auf der Straße und beim öffentlichen Verkehr. Der ÖAMTC, offizieller Partner für Mobilitätsinformationen bei der Rad-WM, bietet eine umfangreiche Palette an Services, die über mögliche Behinderungen für Durchreisende, Anrainer und Berufstätige informieren. Ebenso werden relevante Anreise-Hinweise für Fans und Spontan-Besucher für unterschiedliche Medien-Kanäle mehrsprachig aufbereitet. Die Nutzung der ÖAMTC-Dienste ist kostenlos und frei zugänglich.

Das Informationsangebot des ÖAMTC im Überblick

• www.oeamtc.at/rad-wm2018

Die Website des Mobilitätsclubs bietet einen allgemeinen Überblick über Veranstaltung, Strecken, Parkplätze und Fanzonen mit weiterführenden Detail-Infos.

• www.oeamtc.at/verkehrsservice

Optimal für die Planung vorab: Über den eigens eingerichteten Menü-Auswahlpunkt „Sperren und Parkinfos UCI Straßenrad WM 2018“ erhält man eine tagesaktuelle übersichtliche Liste der Sperren inkl. optionaler Kartenansicht, Verkehrskameras und mehr.

• www.oeamtc.at/verkehrsauskunft

Die Mobilitätsplattform des Clubs bietet alle Routen-Informationen für den Individual- (Sperren, Parkmöglichkeiten, …) und öffentlichen Verkehr inklusive aller Sonderfahrpläne und Linienänderungen. Es können Routen für alle Verkehrsmittel ermittelt werden, mittels Kalender- und Abfahrts-/Ankunftszeit-Einstellung exakt abgestimmt auf einen bestimmten Tag und Uhrzeit. Alle Informationen stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung.

• ÖAMTC-App für iOS und Android (www.oeamtc.at/apps)

Mit Hilfe der ÖAMTC-App sind Sie auch unterwegs immer optimal über aktive Verkehrseinschränkungen, Ausweich- sowie Parkmöglichkeiten informiert.

• Traffic Alert (www.oeamtc.at/trafficalert)

Mit Hilfe des innovativen Services des Mobilitätsclubs für App & Web können regelmäßig oder einmalig befahrene Strecken überwacht werden. Sollten Verzögerungen auftreten, informiert „Traffic Alert“ Sie rechtzeitig proaktiv über diese Störungen. Ein Service speziell für Berufs-Pendler.

• https://de-de.facebook.com/OEAMTC/ und https://twitter.com/OEAMTC Im offiziellen Facebook-Auftritt des ÖAMTC sowie den Twitter-Account des Clubs werden tagesaktuelle Übersichtsgrafiken über Sperren und Verkehrseinschränkungen gepostet.

• Kartenlayer für Google Earth & Google MyMaps

Bereitstellung einer *.kml Datei zum Download zur Visualisierung aller Sperren mit Hilfe von Google Earth.

Deutsch:

https://www.oeamtc.at/verkehrsservice/output/google/oeamtc_uci_strass

en_rad_wm_2018.kmz

Englisch:

https://www.oeamtc.at/verkehrsservice/output/google/oeamtc_uci_road_w

orld_championships_2018.kmz

Italienisch:

https://www.oeamtc.at/verkehrsservice/output/google/oeamtc_mondiali_d

i_ciclismo_su_strada_uci_2018.kmz

Zur Rolle des ÖAMTC als Partner für Mobilitätsinformationen bei der Straßen Rad-WM

Für den ÖAMTC als Mobilitätsclub ist die Bereitstellung von Informationen über Verkehrsbehinderungen eine wesentliche Dienstleistung. Entsprechend umfassend ist die Palette an unterschiedlichen Informationskanälen, die betrieben werden, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Die große Auswahl an Services und die Möglichkeit, damit zielgruppenspezifisch zu informieren sowie umfangreiche Erfahrungen mit Verkehrsinformation bei Großveranstaltungen sind die wesentlichen Gründe, warum der ÖAMTC bei der Rad-WM um Unterstützung gebeten wurde. Das Ziel: Die gemeinsam mit Veranstalter, Land Tirol und Polizei vorab und auch während der gesamten WM erstellten Informationen sollen helfen, den Verkehrsablauf bestmöglich zu gestalten. Unterschiedliche Zielgruppen wie Durchreisende, Anrainer, Zuschauer oder Passanten des Großraumes Innsbruck sollen auf Basis der bereitgestellten Inhalte ihre Wege so planen können, dass sie – durch zeitliche Verschiebung oder Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel – möglichst verzögerungsfrei unterwegs sein können.

SERVICE:

www.oeamtc.at/rad-wm2018

