OMV im Dow Jones Sustainability Index

Als einziges österreichisches Unternehmen wurde die OMV in den Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) aufgenommen. Dieser Index wurde 1999 gegründet und dient als Maßstab für Investoren, die Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Portfolios integrieren. Der Dow Jones Sustainability™ World Index enthält die Top 10% der größten 2.500 Unternehmen des S&P Global Index in Bezug auf Sustainability Leadership, basierend auf der langfristigen Bewertung von ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien.

“Wir sind stolz, dass unsere umfassenden Bemühungen im Nachhaltigkeitsbereich, die Teil unserer Strategie und von unserem Tagesgeschäft sind, auch von führenden ESG (Environmental, Social und Governance) Ratingagenturen anerkannt werden. Dieser Erfolg bestätigt unser Engagement, Öl und Gas auf verantwortliche Weise zu fördern und zu vermarkten sowie zur Energiewende beizutragen“, sagte Rainer Seele, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der OMV.

Manjit Jus, Leiter von ESG Ratings bei RobecoSAM: „Ich gratuliere der OMV zur Aufnahme in der DJSI World. Unternehmen, welche für einen begehrten Platz im DJSI konkurrieren, stellen sich selbst der Herausforderung, ihre Nachhaltigkeitsleistung stets zu verbessern. Es freut uns, dass die Anzahl der Unternehmen die den Anspruch haben sich zur Erreichung messbarer, positiver Wirkung verpflichten, stetig steigt.“

Die erstklassige Leistung der OMV im Bereich Umwelt, Gesellschaft und Governance wurde auch mit dem Prime Status im Rahmen der jüngsten ISS-oekom-Bewertung bestätigt. Die OMV hat ebenso den AAA Status von MSCI zum sechsten Mal in Folge erhalten. Mit dieser externen Anerkennung ist die OMV in ihrer Branche weltweit unter den führenden Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit.

Darüber hinaus ist die OMV in folgenden Indizes gelistet: FTSE4Good Index Series, Euronext Vigeo index – Eurozone 120, STOXX® Global ESG Leaders, Ethibel Sustainability Index und ECPI Indexes.





Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz der OMV finden Sie unter: www.omv.com/nachhaltigkeit

