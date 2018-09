TCM-Touren in Peking im Rahmen der Erlebnisse für ausländische Influencer erfolgreich abgeschlossen

Peking (ots/PRNewswire) - Auf Einladung der Kommission für Tourismusförderung der Stadt Peking (Beijing Municipal Commission of Tourism Development, BMCTD) wurde im September 2018 in Peking eine Reihe von Aktivitäten für ausländische Influencer gestartet, im Rahmen der Führungen zum Thema traditionelle chinesische Medizin (TCM) in Peking auf dem Programm standen.

Tourismusprodukte durch Kultur- und Tourismusintegration bereichert; Enstehung innovativer Marketing-Methoden durch Influencer-Erlebnis

Die Startschuss-Zeremonie fand am 18. September im Xinglin Teehaus von Guangyuyuan, einer berühmten, altehrwürdigen Marke der traditionellen chinesischen Medizin, statt. An der Pressekonferenz nahmen Influencer aus den wichtigsten Einreiseverkehrsmärkten Pekings teil, darunter Russland, Spanien, Mexiko, Malaysia und andere Länder sowie Vertreter chinesischer Ärzte und Marken und in- und ausländische Medienvertreter in Peking. Die Teilnehmer erlebten während der Konferenz charakteristische Gesundheitsprojekte der chinesischen Medizin, darunter Akupunktur, Herstellung von Kräuterpillen und Schattenboxen.

Die in diesem Jahr durchgeführten Erfahrungsaktivitäten für Influencer umfassten mehr Projekte als in den Vorjahren. Das Musikdiagnosebett, die Infrarotuntersuchung, die Herstellung von Flachbeuteln, die Moxibustionserfahrung, die Ohrakupunkturerfahrung, die Gesundheitsübung und die charakteristische medizinische Ernährung wurden auf der Grundlage der traditionellen Massage und anderer regelmäßiger Erfahrungen weiterentwickelt.

Laut Beamten der Beijing Municipal Commission of Tourism Development (BMCTD) beleuchtet und integriert die Aktivität basierend auf der Gesundheitskultur der chinesischen Medizin eingehend verschiedene Inhalte der Pekinger traditionellen chinesischen Medizin im Rahmen des Bereichs Gesundheitstourismus und verbessert die Qualität, Assoziation und Praktikabilität der Gesundheitsprodukte aus der chinesischen Medizin. Durch die Integration der Gesundheitskultur der chinesischen Medizin in alle Verknüpfungen zu den Reiseprodukten und die Aufnahme von Influencern und deren Social-Media-Promotion könnten die chinesische Kultur und die Kultur Pekings bekannt gemacht werden. Die Popularität und der Einfluss der Pekinger Kulturtourismusprodukte in Bezug auf die traditionelle chinesische Medizin ließen sich dadurch auf dem internationalen Markt verbessern. Pekings Einreiseverkehr könnte bereichert und ein besserer Marketingeffekt durch innovative grenzüberschreitende Integration des Tourismus mit anderen kulturellen Elementen wie der traditionellen chinesischen Medizin erzielt werden.

