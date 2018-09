Feichtinger: Oppositioneller Druck wirkt – Umweltrat findet statt

SPÖ-Umweltsprecher appelliert an Umweltministerin, am Umweltrat teilzunehmen und Stellung zum Standort-Entwicklungsgesetz zu beziehen

Wien (OTS/SK) - „Zufrieden“ zeigt sich SPÖ-Umweltsprecher Klaus Feichtinger, da der Umweltrat, wie von ihm gefordert, nun doch stattfindet. Hintergrund für die dringende Einberufung des Umweltrates ist der „massive Eingriff in Fragen der bewährten Umweltverträglichkeitsprüfung durch das geplante Standort-Entwicklungsgesetz“. „Dass bei den Verfahren noch Verbesserungen möglich und nötig sind, steht außer Frage, aber mit dem Standort-Entwicklungsgesetz fährt diese Regierung über Umwelt und BürgerInnen schlicht und einfach drüber. Zudem beurteilen zahlreiche ExpertInnen dieses Gesetz als verfassungs- und europarechtswidrig“, so Feichtinger am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Laut dem SPÖ-Umweltsprecher gibt es daher viele offene Fragen, die mit den 24 Mitgliedern des Umweltrates, darunter Abgeordnete aller Parlamentsfraktionen, VertreterInnen der Sozialpartner, der Bundesländer, Umweltanwaltschaften sowie von Umweltorganisationen, besprochen werden sollen. „Außerdem erhält die Umweltministerin die Chance, sich zu erklären, da die Stellungnahme ihres Ministeriums noch immer unveröffentlicht ist“, so Feichtinger. KritikerInnen sehen in dem Entwurf ein „Geschenk an die potenten SpenderInnen von Sebastian Kurz“.

„Frau Köstinger erhält nun die Möglichkeit, sich auf die richtige Seite zu stellen, nämlich auf jene der Umwelt und der BürgerInnen-Interessen“, so der SPÖ-Abgeordnete. Der Umweltrat findet am 4. Oktober 2018 von 10 bis 12 Uhr im Parlament statt. (Schluss) mr/rm/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at