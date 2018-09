Autofreier Tag: Einzelticket wird am 22. September zum Tagesticket

Wien (OTS) - Der 22. September steht ganz im Zeichen des öffentlichen Verkehrs. Im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche wird der kommende Samstag auch in Wien zum autofreien Tag. Um möglichst vielen Menschen die Vorteile des öffentlichen Verkehrs nahe zu bringen, gilt an diesem Tag das Vollpreis-Einzelticket als Tageskarte in der gesamten Kernzone Wien. Rund 160 Linien und über 5.000 Haltestellen sorgen für ein dicht ausgebautes Netz und kurze Wege durch die Stadt. Wer auf die Öffis umsteigt, spart sich die lästige Parkplatzsuche und damit Nerven und Geld. Die Öffis sind Transportmittel Nummer 1 in Wien. Schon jetzt legen 38 Prozent der Wienerinnen und Wiener ihre Wege mit Bus, Straßenbahn und U-Bahn zurück.

Gut für die Umwelt

Wer auf die Öffis umsteigt, schont außerdem die Umwelt. 1500 Kilo CO2 pro Jahr spart jeder, der vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigt. Das entspricht einer Einsparung von etwa 8.300 gefahrenen PKW-Kilometern, also der Luftlinie von Wien nach Johannesburg in Südafrika. Auch bei der Flächeneffizienz spielen die Öffis eine große Rolle: sie nützen Flächen viermal effizienter als das Auto. Die U-Bahn sogar 20 Mal effizienter. Gerade in der wachsenden Stadt kann durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs Platz zum Leben für die Menschen gewonnen werden, mehr Raum für Parks, Grünflächen und Spielplätze anstatt für Straßen und Parkplätze. Eine vollbesetzte U-Bahn mit rund 900 Personen kann etwa 750 PKW ersetzen.

