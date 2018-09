eyetime: Höhenflüge beim Red Bull Air Race

Besucherandrang im eyetime Promotionzelt und eine glückliche Gewinnerin des G-Flights

Wien (OTS) - Es war ein gelungenes Österreich-Comeback des Red Bull Air Race und somit das perfekte Umfeld für die Präsentation der eyetime App als Partner der Veranstaltung. Das zeigte sich an den Besucherzahlen im eyetime Promotionzelt und den App Downloads während des vergangenen Wochenendes.

Fans und Interessierte waren von den Möglichkeiten der zukunftsweisenden App, die Social Media und Instant Messaging bündelt, beeindruckt. Besondere Aufmerksamkeit erfuhr der eigens eingerichtete Red Bull Air Race Channel. In Echtzeit hielt er die Fans über die aktuellsten Renn-Ereignisse am Laufenden. All jene, die nicht vor Ort sein konnten, waren mit der Einstellung von Push-Benachrichtigungen dennoch mitten im Geschehen und tauschten sich mit ihren Freunden über die Flüge der Red Bull Air Race Piloten aus.

Mehr als überzeugt zeigt sich Claudia Lovranich, die Gewinnerindes spektakulären G-Flights. Bei ihrem Flug im Red Bull Air Race Zweisitzer Rennflugzeug erlebte sie Adrenalin und Herzklopfen pur inklusive eines atemberaubenden Perspektivwechsels.

Das Feedback der User sowie mehr als 100.000 App Downloads weltweit unterstreichen den hohen Bedarf an einfachen Lösungen im täglichen digitalen Social Life.

