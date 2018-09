ÖAMTC: Währinger Straße wegen Straßenfests gesperrt

Staus auf den Ausweichstrecken am Freitag

Wien (OTS) - Wegen des Währinger Straßenfests wird am Freitag, 21. September, von 12 bis 22 Uhr die Währinger Straße in beiden Richtungen zwischen Gürtel und Aumannplatz gesperrt. Querungsmöglichkeiten gibt es bei Semper- und Martinstraße. Der ÖAMTC befürchtet Verzögerungen auf den Ausweichstrecken über Gentzgasse und Kreuzgasse. Auch am Inneren und Äußeren Währinger Gürtel wird es zeitweise Staus vor den Abbiegespuren Richtung Gentzgasse geben.

Achtung: Ein Umfahren über die Schulgasse ist laut ÖAMTC wegen der Fußgängerzone beim Schubertpark und wegen Bauarbeiten nicht möglich. Die Straßenbahnen 40 und 41 werden über die Trassenführung der Linie 42 über die Kreuzgasse umgeleitet.

