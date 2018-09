VP-Pasquali: Lassen wir die Anrainer über den grünen Radhighway Argentinierstraße abstimmen

Nicht ständig über die Bevölkerung drüberfahren - Appell an das rot-grüne Demokratieverständnis

Wien (OTS) - Auch die Wieden dürfte in den Genuss eines Vassilakou Abschiedsgeschenkes kommen. Jedoch stellt sich die Frage, ob die direkt betroffenen Anrainer das auch wollen. Der theatralisch - inklusive illegaler Plakatwerbung - seitens der Grünen präsentierte Radhighway Argentinierstraße hätte jedenfalls massive Auswirkungen auf die gesamte Wieden, insbesondere auf die direkt betroffenen Grätzel. „Auf dem Radhighway wäre die Hölle los, denn bereits heute halten sich auf dem Radweg Argentinierstraße kaum Radfahrer an die Geschwindigkeitsregeln“, so VP Wieden Obmann Johannes Pasquali und weiter: „Geschwindigkeitsmessungen am Radweg belegen deutlich, dass wir bereits heute ein Radraserproblem auf der Argentinierstraße haben. Für Fußgänger sind diese Zweirad-Rowdys ein Sicherheitsrisiko, daher brauchen wir genau das Gegenteil von einem Radhighway.“

Der derzeitige Radweg ist ausreichend dimensioniert, wie aktuelle rund um die Uhr Beobachtungen gezeigt haben. „Wer die Sicherheit für Radfahrer am Radweg und für Fußgänger vor allem den Querungen erhöhen will, setzt entschleunigende Maßnahmen, um die zweirädrigen Raser einbremsen zu können“, so Pasquali.

Daher appelliert die ÖVP Wieden an Rot und Grün im Bezirk, zumindest eine Bürgerbefragung durchführen zu lassen, denn „mit dem rot-grünen Drüberfahren muss endlich Schluss sein. Wir werden daher bereits kommende Woche einen Antrag auf Befragung einbringen und eine Abstimmung der direkt betroffenen Anrainer fordern“, so Pasquali abschließend.

