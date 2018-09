Morgen Gesetz zum Abschuss von Wölfen im NÖ Landtag: VGT-Demo

Landesrat Waldhäusl sieht Österreich von ausländischen Wölfen überschwemmt, will nur eine „einheimische“ Wolfsfamilie am Truppenübungsplatz erlauben – VGT: realitätsfern

Die Jägerschaft freut sich und wetzt bereits die Messer, um den Wolf ein zweites Mal auszurotten. Martin Balluch, VGT-Obmann

Wien (OTS) - Morgen Donnerstag, den 20. September 2018 will der NÖ Landtag auf Initiative von ÖVP-Landesrat Stephan Pernkopf den Wolf zum Abschuss freigeben[s.Tagesordnung]. ÖVP, FPÖ und SPÖ wollen dafür stimmen, die Grünen dagegen.In einem Gesetzesantrag wird die Tötung erlaubt, wenn das die Sicherheit der Menschen oder die Abwendung von Schäden an der Landwirtschaft erfordert. In der Jägerschaft wünscht man sich bereits, dass der Täter anonym bleiben dürfe, so sehr freut man sich auf die Trophäe. Und Landesrat Gottfried Waldhäusl von der FPÖ will sämtliche ausländischen Wölfe, die angeblich Österreich überschwemmen, tot sehen und nur einer einzigen Wolfsfamilie am Truppenübungsplatz Allentsteig ein Lebensrecht einräumen. Er fordert damit die Inzucht. Wenn nur eine Familie von Wölfen in Österreich leben darf, müssen sich die Geschwister untereinander und die Eltern mit den Kindern paaren. Der Wolf wird dann sehr schnell genetisch degenerieren. Der VGT dagegen sieht in der Ausbreitung des Wolfes eine sehr positive Entwicklung. Deshalb demonstrieren morgen anlässlich der Landtagssitzung Aktivist_innen des VGT von 9:00 bis 12:00 an der Zufahrt zum Landtagsgelände für den Wolf.

VGT-Obmann Martin Balluch dazu: „Mit diesem Gesetz sollen EU-Bestimmungen zum Schutz der Wölfe ausgehebelt werden. Die Jägerschaft freut sich und wetzt bereits die Messer, um den Wolf ein zweites Mal auszurotten. Dabei ist der Wolf keine Gefahr für Menschen oder die Almwirtschaft. In Rumänien wird vorgezeigt, wie man mit dem Wolf zusammenleben kann. In Österreich ist man dazu offenbar nicht in der Lage. In den rumänischen Südkarpaten jedenfalls leben 3000 Wölfe auf einem Gebiet, das deutlich kleiner als Österreich ist und trotzdem wurde dort seit Menschengedenken niemand von Wölfen verletzt und die Kühe stehen ohne jeden Zaun und ohne Herdenschutzhunde auf der Alm. Diese Tiere sind wehrfähig, wie sie jeden Sommer in Österreich gegenüber Haushunden beweisen, und deshalb ist für sie der Wolf kein Problem. Da in Österreich fast alle Almen von Kühen beweidet werden, zeigt sich sofort, dass die Aufregung um den Wolf eine künstlich erzeugte Hetze ist.“

Und weiter: „Das einzig echte ‚Problem‘, das vom Wolf ausgeht, ist, dass er der Jagd die Rechtfertigung nimmt. Der Wolf würde die von der Jägerschaft künstlich erzeugte Überpopulation von Hirschen, Rehen und Wildschweinen an die Naturkapazität anpassen und durch Jagd auf Alte und Kranke die Wildtiergemeinschaften gesund erhalten. Die menschlichen Jäger_innen schießen dagegen am liebsten die größten und stärksten Tiere. Es ist die Jagd durch Menschen, die wirklich wirtschaftliche Schäden erzeugt - so sind im Burgenland 88 % des Waldes stark verbissen und es kommen keine Jungpflanzen auf. Wenn wir in Österreich Wölfe als Jäger_innen hätten, dann würde die Sache sehr rasch ganz anders aussehen. Dasselbe gilt für die Sicherheit der Menschen. In ganz Österreich kommt es pro Jahr zu 100.000 Autounfällen mit Wildtieren, die von der Jägerschaft verschuldet werden, weil die Tiere durch Überfütterung in viel zu hoher Anzahl leben müssen und durch Jagddruck in die Nachtaktivität gedrängt werden. Etwa 350 Menschen kommen dabei jährlich zu Schaden, 2 bis 3 davon sogar ums Leben. Will die Landesregierung also die Sicherheit von Menschen und die Abwendung von Schäden an der Forstwirtschaft in den Vordergrund stellen, dann sollte sie die Ausbreitung der Wölfe begünstigen.“

Und der VGT-Obmann schließt: „Die Ausbreitung des Wolfes ist also mehrheitlich sehr positiv zu sehen. Erstens erhöht sie gewaltig den Erholungswert der Natur. Zweitens hilft sie den durch die Jagd erzeugten Schaden am Wald zu verhindern. Und drittens reduziert sie die Autounfälle mit Wildtieren und schützt dadurch 350 Menschen pro Jahr vor Verletzung und Tod.“

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch, Kampagnenleitung

Tel.: 01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at