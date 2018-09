AVISO: 10 Jahre CS Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz

Wien (OTS) - Eine ganz normale Wohngemeinschaft in einem ganz normalen Mietshaus, in der Menschen mit Demenz leben. Das war die Vision der 2008 eröffneten ersten Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz. Zum Weltalzheimertag, am 21. September 2018, feiert die CS Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz unter dem Motto „Appetit aufs Leben“ ihr 10-jähriges Bestehen.

Lebensqualität trotz Vergesslichkeit

In den CS Wohngemeinschaften wird professionelle Pflege und Betreuung in familienähnlichen Lebensraum geboten. Ziel der Wohngemeinschaft ist es für Menschen mit Demenz einen bedarfsgerechten Wohnraum zu schaffen. Ein Alltag ohne heimtypische Regelungen und Strukturen, ermöglicht Lebensqualität bei höchstmöglicher Autonomie. Der ganz normale Alltag ist die Therapie. Anleiten es selber zu tun – solange wie möglich ist das Ziel. Diese Selbstständigkeit fördert das Bewusstsein: „Ich bin jemand, ich kann etwas tun.“

21. September 2018

10 Jahre Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz

10.30 Uhr Eröffnung des 10 Jahre Festes

14.00 Uhr Wienerlied Nachmittag

WG Brünnerstraße, CS Wohngemeinschaft

Brünnerstraße 238a, 1210 Wien

Weitere Informationen zu den CS Wohngemeinschaften finden Sie hier

