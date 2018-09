Eröffnung der Ausstellungen am 24.09.2018, um 19 Uhr

Wien (OTS) - „One Day You Will Miss Me" von Julia Gaisbacher

im Rahmen des Erste Bank MehrWERT Kunstpreises 2018

In dem fortlaufenden Projekt „One Day You Will Miss Me“ beschäftigt sich Julia Gaisbacher mit der Transformation des Belgrader Stadtviertels Savamala durch das überdimensionale Immobilienprojekt „Belgrade on Water" der Eagle Hill Group aus Abu Dhabi. Ihre Arbeiten bringen die Diskrepanz zwischen der Lebenssituation der Bewohner/innen und dem auf den Werbetafeln des Bauprojekts angepriesenen Lifestyle zum Ausdruck.

Die Künstlerin wurde mit dem Erste Bank MehrWERT Kunst-Anerkennungspreis 2018 ausgezeichnet, der eine Einzelausstellung im weissen haus beinhaltet.



„Oh…fabelhaft“ kuratiert von Daniela del Fabbro und Sandra Schwender

mit Alfredo Barsuglia, Marco Godinho, Karoline Markiewicz & Pascal Piron, Micha Payer & Martin Gabriel, Armand Quetsch, Mary-Audrey Ramirez, Emilie Vialet und Trixi Weis



Die Ausstellung präsentiert acht künstlerische Positionen rund um den Begriff „fabelhaft“. Die verschiedenen Facetten dieses Schlüsselwortes – vom Magischen, Außergewöhnlichen, Wundersamen bis hin zum Phantastischen, Unmöglichen und Unglaubwürdigen – werden analysiert und bearbeitet. Von fabelhaften Welten bis hin zu politischen Meinungen, der Fabel selbst mit ihren moralischem Ende und der Frage nach der Fabelhaftigkeit unserer heutigen Welt, wird die Essenz des Wortes erforscht und dekonstruiert.



Ausstellungsort: das weisse haus, Hegelgasse 14, 1010 Wien

Eröffnung: 24.09.2018, 19h – 22h

Einleitende Worte von Ruth Goubran (Leiterin des Erste Bank MehrWERT Sponsoring Programms) und den Kuratorinnen von "Oh..fabelhaft!"



Ausstellungsdauer: 25.09. – 27.10.2018

