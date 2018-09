Der neue BMW Z4. Alles zum neuen Premium-Sportwagen aus Österreich.

Salzburg/Graz/Steyr (OTS) - Die Geschichte von BMW ist reich an Ikonen purer Fahrfreude. Nun kommt eine weitere hinzu: Der neue BMW Z4. Der neue Premium-Sportwagen schreibt die Geschichte faszinierender Premium-Automobile aus Österreich fort.

Ende 2018 startet die Produktion des sportlichen Zweisitzers bei Magna Steyr Fahrzeugtechnik (MSF) in Graz. Der BMW Z4 wird dann exklusiv in Österreich für den gesamten Weltmarkt produziert. In Kombination mit der bestehenden Fertigung des BMW 5er produziert die BMW Group dann bereits zwei Modelle in Österreich – und unterstreicht damit ihr kontinuierlich wachsendes Engagement am Wirtschaftsstandort.

Das Fahrzeugkonzept des Zweisitzers „Made in Austria“ ist dabei konsequent auf maximale Agilität, begeisternde Dynamik sowie höchste Spontaneität und Präzision im Lenkverhalten ausgerichtet. Seine sportlichen Fahreigenschaften kombiniert der neue BMW Z4 mit ebenso hochwertigen wie fortschrittlichen Ausstattungsmerkmalen in den Bereichen Fahrerassistenz, Bedienung und Vernetzung.

Bebilderung zeigt den neuen BMW Z4 M40i (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,4 – 7,1 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 168 – 162 g/km*)

