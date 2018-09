Einladung zur Pressekonferenz mit LPO Dr. Walter Rosenkranz: Personelle Weichenstellungen

am Mittwoch, dem 19.9. um 9h in der Landesgeschäftsstelle

St. Pölten (OTS) - Sehr geehrte Kollegen von den Medien!

Wir dürfen Sie hiermit zur Pressekonferenz von FPÖ-NÖ Landesparteiobmann Dr. Walter Rosenkranz zum Thema "personelle Weichenstellungen in der Landesgruppe" einladen. Die Pressekonferenz findet am 19.9. um 9h in den Räumlichkeiten der FPÖ-Niederösterreich, Purkersdorferstraße 38, 3100 St. Pölten statt. die Freiheitlichen NÖ freuen sich über Ihr Kommen und wohlwollende Berichterstattung.

