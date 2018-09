AVISO: Eröffnung der European Students' Convention (ESC) in Wien

Studierendenvertreter_innen aus ganz Europa beraten unter dem Titel „Public Good, Public Responsibility“ über die strategische Ausrichtung der European Students' Union (ESU)

Wien (OTS) - Von 24. bis 26. September trifft sich die European Students' Convention (ESC) in Wien, um über die zukünftigen Herausforderungen des europäischen Hochschulsektors zu diskutieren. Dabei besprechen Studierendenvertreter_innen aus ganz Europa auch zentrale Weichenstellungen für die European Students' Union (ESU).

Der Schwerpunkt der ESC liegt dieses Jahr im Bereich der Rolle der Studierendenvertretungen in Europa und Bildungspolitik mit Fokus auf den Bologna-Prozess.

Die ESU ist der Dachverband von 46 Studierendenvertretungen aus insgesamt 39 Ländern und vertritt 15 Millionen Studierende auf europäischer Ebene.

Die offizielle Eröffnung findet am 24. September 2018 um 9:30 im Haus der Musik im 1. Wiener Gemeindebezirk statt.

Es sprechen:

Adam Gajek (President of the European Students' Union)

Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann (Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung)

Hannah Lutz, Marita Gasteiger und Johanna Zechmeister (Vorsitzteam der ÖH-Bundesvertretung)

Mag. Martin Unger (Institut für Höhere Studien)

Moderation: Ricardo Parger (Referent für Internationale Angelegenheiten der ÖH)



Im Anschluss findet ein Empfang statt.

Wir möchten alle Medienvertreter_innen herzlich zur Eröffnung und zum Empfang im Haus der Musik einladen.

Es sind Foto- und TV-Aufnahmen möglich, im Anschluss an die Eröffnung können auch kurze Statements aufgezeichnet werden.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Eröffnung der European Students' Convention

Datum: 24.09.2018, 09:30 - 12:00 Uhr

Ort: Haus der Musik

Seilerstätte 30, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.esu-online.org/?event=european-students-convention-36

Rückfragen & Kontakt:

ÖH - Österreichische HochschülerInnenschaft

Florian Berger

Pressesprecher

+43 676 888522-11

florian.berger @ oeh.ac.at

oeh.ac.at