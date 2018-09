Chubb ernennt Dawn Miller zur Senior Vice President für die Bereiche Mittelstand und Kleinunternehmen sowie Vertrieb für Kontinentaleuropa.

London (ots/PRNewswire) - Chubb gab heute die Ernennung von Dawn Miller zum Senior Vice President für die Bereiche Mittelstand und Kleinunternehmen sowie den gesamten Vertrieb in Kontinentaleuropa bekannt.

In dieser Funktion wird Dawn für die Leitung der Bereiche Mittelstand und Kleinunternehmen von Chubb in Kontinentaleuropa verantwortlich sein, da Chubb seine Kompetenzen und Produktangebote weiter ausbaut. Dawn wird auch die Vertriebsorganisation von Chubb in Kontinentaleuropa leiten. Darüber hinaus wird Dawn für die globalen Maklerbeziehungen für Chubb Overseas General verantwortlich sein.

Dawn wird unter der Leitung von Adam Clifford, Präsident des Geschäftsbereichs, Kontinentaleuropa, tätig sein und Mitglied des kontinentaleuropäischen Führungsteams werden. Die Ernennung erfolgt mit Wirkung zum 8. Oktober 2018.

Dawn war zuletzt als US-Präsident und CEO der AXA Insurance Company für den Bereich Versicherunggeschäft tätig. Während ihrer 25-jährigen Karriere hatte sie eine Vielzahl von Führungspositionen bei führenden Versicherungsunternehmen inne.

Adam Clifford, Präsident des Geschäftsbereichs Kontinentaleuropa, sagte:

"Ich freue mich sehr, dass Dawn Teil unseres Teams bei Chubb wird. Es handelt sich um eine neu geschaffene Position, die unser Engagement für Kunden aus dem Mittelstand und Kleinunternehmen in Kontinentaleuropa [KE] unterstreicht. Sie bringt einen großen Erfahrungsschatz und ein hohes Maß an Fachkompetenz mit und ist ideal darauf vorbereitet, um unsere Pläne für die wichtigen Segmente unseres Geschäfts in KE zu entwickeln und umzusetzen und gleichzeitig unsere Arbeitsweise im Vertrieb zu optimieren. Ich freue mich sehr darauf, sie bei Chubb willkommen zu heißen und gemeinsam an neuen Möglichkeiten in unseren Märkten in KE zu arbeiten."

Chubb ist die weltweit größte börsennotierte Schaden- und Unfallversicherungsgesellschaft. Chubb ist in 54 Ländern und Regionen vertreten und bietet einer Vielzahl von Kunden gewerbliche und persönliche Sach- und Unfallversicherungen, persönliche Unfall- und Krankenzusatzversicherungen, Rückversicherungen und Lebensversicherungen. Als Versicherungsunternehmen bewerten, übernehmen und verwalten wir Risiken mit Sachverstand und Disziplin. Wir erfüllen und bezahlen unsere Forderungen fair und zeitnah. Das weltweit tätige Unternehmen zeichnet sich auch durch sein umfangreiches Produkt- und Dienstleistungsangebot, seine umfassenden Vertriebsmöglichkeiten, seine außergewöhnliche Finanzstärke und seine lokalen Aktivitäten aus. Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange vertreten (NYSE: CB) und gehört zum S&P 500 Index. Chubb unterhält Niederlassungen in Zürich, New York, London und anderen Standorten und beschäftigt weltweit rund 31.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter: chubb.com/uk

