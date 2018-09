Neuer B2B-Service bei dm

Großbestellungen für Unternehmen

Salzburg/Wals (OTS) - dm drogerie markt bietet ab sofort einen Bestellservice für Großaufträge von Unternehmen an: „dm for business“. Das neue B2B-Angebot samt umfassendem Kundenservice, drei verschiedenen Bestellvarianten und attraktiven Versandoptionen ergänzt den KMU-Service des Online Shops meindm.at. Künftig sparen Unternehmer Zeit und Geld bei Großbestellungen. Nach der mehrmonatigen Testphase sind bereits die ersten Großkunden begeistert vom neuen Angebot.

Intensive Projektplanung, umfassende Organisation und Logistik machen es möglich: Künftig werden bei dm auch Großaufträge abgewickelt. Der neue Bestellservice „dm for business“ für Aufträge über haushaltsübliche Mengen hinaus richtet sich an Unternehmen, soziale Einrichtungen, Pflegeheime oder auch Vereine und Verbände. Business-Kunden profitieren von Zeit- und Kostenersparnissen, wenn Großeinkäufe künftig unter anderem online erledigt werden. Der neue Service „dm for business“ reicht vom Bestellservice samt umfassender Beratung bis hin zur kostenfreien Lieferung in ganz Österreich. Umfasst ist beinahe das gesamte Sortiment – vom Reinigungsmittel bis zum Hygieneartikel – in bester Qualität zu gewohnt immergünstigen Preisen.

„dm for business“ mit drei verschiedenen Bestellvarianten

„Wir freuen uns, dass wir mit dem neuen B2B-Service nun auch Großabnehmern bestmöglichen Service bieten können“, so dm Geschäftsführer Harald Bauer, verantwortlich für das Ressort Marketing und Einkauf. Der neue Service „dm for business“ richtet sich an alle Unternehmen – vom KMU bis hin zum Industriekonzern. Businesskunden können nun je nach Bestellmenge aus drei verschieden Bestellvarianten wählen.

Erste Variante ist die Bestellung im Online Shop: Bestellung bis zu 40 Stück pro Artikel aus dem Sortimentsbereich Haushalt und bis zu 20 Stück aus dem gesamten Sortiment. Kunden profitieren von gratis Standardversand ab einem Bestellwert von 45,00 Euro.

Zweite Variante stellt die Filialbestellung bis zu 300 Stück dar. Der Kunde bestellt direkt in der dm Filiale und holt die Ware dort ab.

Die dritte Bestellvariante richtet sich an Großkunden mit Liefermengen ab 300 Stück pro Artikel. Diese Bestellungen erfolgen per E-Mail an grosskundenservice@dm.at, versendet wird mittels Spedition – gratis in ganz Österreich.

Detaillierte Informationen zur Bestellung und Anmeldung für Großaufträge von Unternehmen gibt es auf www.meindm.at/business und telefonisch unter 0800 / 85 83 10.

Bereits zufriedener Kunde des neuen Service „dm for business“ ist der Tourismusverband Bruck an der Mur: „Beste Beratung und Lieferbedingungen haben uns überzeugt. Zusätzlich konnten wir auf Produkte zurückgreifen, die bei unseren Gästen bekannt und beliebt sind. Eine gute Kombination mit vielen Vorteilen“, so Andreas Steininger, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Bruck an der Mur.

