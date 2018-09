Therme Bük – hier geht der Sommer in die Verlängerung

Bad Bük/Wien (OTS) - Das fabelhafte Heilwasser, die gepflegte Saunalandschaft und zahlreiche Anwendungen lassen das Thermenglück bei der Therme Bük erwachen und den Sommerfeeling verlängern. Vor kurzem wurde der neue Haupteingang der Therme Bük eingeweiht, was nicht nur ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Therme ist, sondern auch ein Neuanfang.

In den 56 Jahren dieses Thermalbades wurden alle Erholungssuchenden mit qualitativ hochwertigen Dienstleistungen erwartet und dank der zukünftigen Entwicklungen wird das weiterhin so bleiben und kommt noch mehr Wohlfühlambiente dazu. Thermenglück wird bei uns besonder groß geschrieben – betont Generaldirektor Laszlo Attila BOROS. Neben dem neuen Haupteingang ab Mitte Sommer hat die Therme Bük auch eine neue Werbelinie. Das neue Logo lässt die drei Urelemente zum Leben erwachen: das belebende Wasser, die grüne Natur und die Energie spendende Sonne. So geht hier der Sommer in die Verlängerung.

Mail: marketing @ bukfurdo.hu, Web: www.thermebuk.hu