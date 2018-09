Marc Cain begrüßt neues Mitglied der Geschäftsleitung

Bodelshausen (ots) - Marc Cain begrüßt ab sofort Katja Konradi als neues Mitglied der Geschäftsleitung. Sie verantwortet neben dem Design auch die Bereiche Produktmanagement, Marketing, Visual Merchandising und Interior.

Katja Konradi ist schon seit vielen Jahren in der Modebranche tätig, unter anderem für Esprit und zuletzt Hugo Boss. Bisher war sie verantwortlich für kreative und strategische Leitungsbereiche und deckt damit ein breites Spektrum an Qualifikationen ab. Bei Marc Cain wird sie zukünftig auch weitere Unternehmensbereiche übernehmen, welche bisher Helmut Schlotterer, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Gründer und Inhaber, direkt unterstellt waren. Das neue Aufgabengebiet von Katja Konradi betrifft die gesamtheitliche Visualisierung der Marke über Design, Produktmanagement, Marketing, Visual Merchandising und Interior.

"Ich freue mich, dass wir Katja Konradi als neues Mitglied der Geschäftsleitung für Marc Cain gewinnen konnten. Mit ihrer jahrelangen Erfahrung in verschiedensten Bereichen vom Design bis zum Produktmanagement kennt sie den Modemarkt bestens und ist ein Profi auf ihrem Gebiet. Wir werden gemeinsam am Erfolg und an der Weiterentwicklung von Marc Cain arbeiten", erklärt Helmut Schlotterer.

In diesem Zuge hat Marc Cain die Design-Leitung unter Katja Konradi weiter aufgeteilt: die langjährige Mitarbeiterin Nadine Frichot verantwortet als Head of das Label Marc Cain Collections. Seit 13 Jahren kennt und lenkt sie dieses Metier im Unternehmen. Sie hat mit Karin Veit, ehemalige Geschäftsführerin Design und Creative Director, auf kreativer und persönlicher Ebene sehr eng zusammen-gearbeitet und wird die Kollektionsphilosophie von Marc Cain weiterführen.

Bereits seit März 2018 ist Katerina Grigoriadis als Head of Design - Sports fester Bestandteil des Kreativteams und mit dem typischen Marc Cain Style bestens vertraut. Stationen ihrer beruflichen Laufbahn waren unter anderem s.Oliver, Joop! Womenswear, Marc O'Polo und Strenesse.

Zum Aufgaben-Portfolio des neuen Führungsteams gehören die Kreation und Umsetzung innovativer Kollektionen unter Berücksichtigung der Marken-DNA sowie deren Ausbau.

Rückfragen & Kontakt:

Marc Cain GmbH Fon +49.7471.709 - 221

Marc-Cain-Allee 4 Fax +49.7471.709-5 221

72411 Bodelshausen E-Mail pr @ marc-cain.de

www.marc-cain.com