haus.ordnung 18.10.18 in Graz: Was Immobilientreuhänder und Hausverwalter wissen müssen

Technische Sicherheit für Gebäude & Nutzer

Graz (OTS) - Am 18.10.18 veranstaltet TÜV AUSTRIA den zweiten kostenlosen Immobilienthementag haus.Ordnung in Graz.

Top-Experten für Gebäudetechnik und -sicherheit diskutieren in einem interaktiven Forum, holen Sie sich Praxistipps an speziellen Info-Points!

10:00 Begrüßung | Peter Geymayer, Thomas Maldet

10:10 Immobilien- Betreiber- Haftung | Robert Schgör

10:30 Aufzugsevaluierung erledigt – was nun? | Peter Geymayer

10:45 Tür / Tor / Schranken | Harald Höller





11:00 Pause





11:20 B1300: Ablauf, Dokumentation | Andreas Kloiber

B1600: Ablauf, Dokumentation | Andreas Kloiber

11:50 Weiter gedacht ... Ihr Inspection Manager - mehr Zeit für Ihr Business | Günter Göttlich

12:00 Mittagspause





Günter Göttlich 12:00 Mittagspause





13:00 Spielplatzsicherheit im Wandel der Zeit | Robert Terp

13:20 Dachsicherung: Systematische Planung ist die „halbe Miete" | Andreas Kußmann

Andreas Kußmann

Andreas Kußmann 13:40 Wasserhygiene in Immobilien | Thomas Fleischanderl

| Thomas Fleischanderl 14:00 Abschließende Zusammenfassung

TÜV AUSTRIA haus.ordnung 18.10.2018, 10-15 Uhr

Hotel Paradies Straßganger Straße 380b, 8054 Graz

Anmeldung: event @ tuv.at

Datum: 18.10.2018, 10:00 - 15:00 Uhr

Ort: Hotel Paradies

Straßgangerstraße 380b, 8054 Graz, Österreich

Url: http://www.tuv.at/hausordnung

Rückfragen & Kontakt:

TÜV AUSTRIA Geschäftsstelle Graz | Kalvariengürtel 67 | 8020 Graz

+43 (0)504 54-5800 | graz @ tuv.at | www.tuv.at/hausordnung