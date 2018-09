Stadtservice vor.Ort besucht diese Woche Floridsdorf

Stadtservice Wien bietet den Wienerinnen und Wienern in zwei Grätzln des 21. Bezirks Hilfestellung und Information zu persönlichen Anliegen

Wien (OTS/RK) - Zwei Tage lang steht das mobile Büro von Stadtservice Wien u.a. für Fragen zu Bezirksangelegenheiten den BewohnerInnen zur Verfügung. Am Donnerstag, dem 20. September 2018, steht der Informations-Bus der Stadt zwischen 9 und 17 Uhr am Schlingermarkt, am nächsten Tag am Franz-Jonas-Platz, und zwar zwischen 11 und 19 Uhr. Dort kann sich jeder an diesen beiden Tagen beraten lassen, eine Handysignatur holen oder sich über die Sag`s Wien App informieren. Das Team von Stadtservice Wien freut sich auf abwechslungsreiche Gespräche und persönliche Kontakte mit den BürgerInnen.

Bezirksvorsteher Papai hält an beiden Aktionstagen Sprechstunden ab

Die Zeiten der Sprechstunden des Bezirksvorstehers des 21. Bezirks, Georg Papai, sind am Donnerstag zwischen 9 und 11 Uhr und am Freitag zwischen 17 und 19 Uhr.

Die Standorte der Grätzlaktion sind durch Öffentliche Verkehrsmittel sehr gut angebunden

Sowohl am Schlingermarkt als auch am Franz-Jonas-Platz verkehren die Tramlinien 30 und 31. Darüber hinaus erreicht man den Standort von Stadtservice vor.Ort am Franz-Jonas-Platz mit der Schnellbahn, der U 6, den Straßenbahnlinien 25 und 26 sowie mit den Buslinien 28 A, 29 A, 33 A und 34 A.

