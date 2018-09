Favoriten: Allan Taylor spielt im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS/RK) - Ein international aktiver Folk- und Blues-Musiker kommt am Donnerstag, 20. September, auf Einladung des Vereins „Kultur 10“ nach Wien. Ab 19.00 Uhr wird der britische Sänger, Gitarrist und Liedschreiber Allan Taylor die Zuhörerinnen und Zuhörer im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) mit einem Querschnitt durch sein melodiöses Schaffen erfreuen. Seit 1971 hat der kreative Musikus 25 Alben veröffentlicht, zuletzt die CDs „Behind The Mix“ (2017), „There Was A Time“ (2016) und „All Is One“ (2013). Der Eintritt zu dem empfehlenswerten Folk- und Blues-Konzert kostet 10 Euro („Musikschutz“). Nähere Auskünfte und Reservierungen: Telefon 0676/534 69 89. Zuschriften an das ehrenamtliche „Kultur 10“-Team:

waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Kultur 10“:

www.wien-favoriten.at

Musiker Allan Taylor:

www.allantaylor.com

Veranstaltungen im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk