Happy Birthday 20 Jahre AutoScout24: Österreichs größte Autobörse geht in einen heißen Herbst

Neue TV- und Hörfunk-Kampagne

Wien (OTS) - AutoScout24 feiert heuer seinen 20. Geburtstag. In Österreich ist der europaweit führende Online- Automarkt im Jahr 2010 voll durchgestartet. Auch hierzulande hat AutoScout24 sein ehrgeiziges Ziel erreicht und ist mittlerweile Österreichs größte Autobörse.

Aktuell finden sich rund 180.000 Fahrzeug- bzw. rund 130.000 Gebrauchtwageninserate auf AutoScout24.at. Seit 2010 hat sich das Angebot mehr als vervierfacht. Als einer der wenigen Online-Märkte deckt AutoScout24 neben Neu- und Gebrauchtwagen auch Nutzfahrzeuge, Motorräder und Wohnwagen ab. Das breite Angebot kommt auch bei den heimischen Autokäufern und Fahrzeuginteressenten gut an. Der österreichische Online-Automarkt wird pro Monat allein auf der Website (nicht per App oder mobil) mehr als 2 Millionen Mal besucht. Damit ist AutoScout24.at der am meisten frequentierte auf Fahrzeuge spezialisierte Online-Marktplatz in Österreich. Seit Dezember 2017 sind die Besuche um 66% gestiegen.*)

AutoScout24 ist hierzulande einer der bekanntesten Online-Marktplätze für Autos. Knapp 8 von 10 Österreichern kennen AutoScout24: AutoScout24 erreicht unter den Befragten mittlerweile eine gestützte Markenbekanntheit von 77 Prozent, bei der ungestützten Markenbekanntheit liegt AutoScout24.at mit 48 Prozent Kopf an Kopf mit willhaben.at. Außerdem wird AutoScout24 von den Befragten überwiegend als die Nummer 1 im österreichischen Online-Automarkt gesehen.**)

3.000 heimische Händlerkunden, 8 Millionen Besuche pro Monat

Rund 3.000 heimische Händler nutzen aktuell das AutoScout24-Netzwerk als Motor für ihr Online Business, 2010 waren es noch weniger als ein Viertel. Seit 2017 zählt in Österreich auch gebrauchtwagen.at zur Gruppe. Gemeinsam erzielen die Marktplätze rund 8 Millionen Besuche***) pro Monat. Rund drei Viertel der Zugriffe erfolgen bereits per App oder mobil.

Europaweit ist AutoScout24 in 18 Märkten präsent. Mit mehr als 2 Millionen Fahrzeugangeboten, 10 Millionen unterschiedlichen Nutzern pro Monat und 50.000 Händlerkunden ist AutoScout24 der europaweit größte Automarkt. Die AutoScout24 App wurde von Focus Money 2018 in Deutschland abermals zur besten Automarkt-App gewählt. Sie wurde bereits rund 25 Millionen Mal heruntergeladen.

Neue Kampagne ab September – Wer Auto schaut, schaut AutoScout

Ab September 2018 geht AutoScout24 mit dem zweiten Teil einer großangelegten, für Österreich adaptierten Multi-Channel Kampagne hinaus, um seine Positionierung als der führende Online-Automarkt und Experte weiter zu festigen. AutoScout24 zeigt sich dabei mit dem Claim "Wer Auto schaut, schaut AutoScout - Österreichs größte Autobörse" als kompetenter Begleiter für Österreichs Autointeressenten mit dem breitesten Angebot. Die Kampagne startet Mitte September 2018 mit Hörfunk-, TV- und Online-Werbung sowie Ende September mit Plakaten und Rollingboards.

Hinweis: Autoscout24 wurde von der PwC Advisory Services GmbH aufgrund ihrer Expertise bei der Durchführung einer Marktanalyse des österreichischen Online-Automobilmarktes auf Basis öffentlich verfügbarer Daten unterstützt. Die PwC Advisory Services GmbH ist Teil des internationalen PwC Netzwerks; jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbstständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.at

*) Datenquelle: Similarweb

**) Datenquelle: Norstat Panel 2016-2018

***) Datenquelle: Google Analytics, März 2018



Über AutoScout24:

AutoScout24 ist europaweit der größte Online-Automarkt. Mit AutoScout24 können Nutzer Gebraucht- sowie Neuwagen kaufen und verkaufen. In Österreich ist 2017 gebrauchtwagen.at Teil der Gruppe. Die beiden Portale verzeichnen in Österreich je rund 4 Mio. Besuche pro Monat, ihre Nutzer können unter je rund 100.000 Angeboten wählen. AutoScout24 und gebrauchtwagen.at gehören ebenso wie ImmobilienScout24 zur Scout24-Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter autoscout24.atund gebrauchtwagen.at.

