Die „Christiane Hörbiger Gala“ am 22.9. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Eine Filmlegende wird 80 – Christiane Hörbiger ist eine der renommiertesten Schauspielpersönlichkeiten des deutschen Sprachraums und sie vereint Eleganz, Witz und Uneitelkeit mit höchster Schauspielkunst. Ihren runden Geburtstag feiert sie in illustrer Runde und mit Publikum am Samstag, den 22. September (19.00 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses. Die ausverkaufte Gala ist am Sonntag, den 14. Oktober um 20.15 Uhr auf ORF III zu sehen.

Am 13. Oktober feiert Christiane Hörbiger ihren 80. Geburtstag, aus diesem Anlass lädt sie am Samstag, den 22. September zu einem einzigarten Abend ins ORF RadioKulturhaus ein: Gemeinsam mit Freunden, Weggefährten und ihrer Familie wird sie auf ihre beeindruckende Karriere zurückblicken. Ausschnitte aus ihren großen Leinwand- und TV-Erfolgen stehen ebenso am Programm wie Anekdoten, Erinnerungen und Geschichten aus einer über 60-jährigen Schauspielkarriere. Eine Veranstaltung von ORF III – durch den Abend führt ORF-III-Moderator Peter Fässlacher. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

