Manner Snack Kampagne 2018

Manner bietet Belohn-Momente im Alltag

Wien (OTS) - Vieles bleibt im Alltag ohne Belohnung. Kein „Danke“, keine Anerkennung, kein „gut gemacht“. Manchmal muss man sich selbst auf die Schulter klopfen und sich belohnen. Manner bietet mit seinem Manner Snack in zwei Sorten - Milch-Haselnuss Snacks Vollkornflakes und Milch-Schoko Snacks Cocos - genau jene Produkte für den kleinen Belohn-Moment. Laut einer Manner Studie* belohnen sich 85% der ÖsterreicherInnen gelegentlich selbst. Bei den Jungen (18-29 Jahre) sind es sogar 89%. Davon belohnen sich 81% gerne mit etwas Süßem, gefolgt von salzigen Knabbereien 39%. Von jenen die sich gerne selbst mit etwas Süßem belohnen greifen unglaubliche 52% zu Manner Schnitten.

Belohn-Moment Kampagne

Um die Manner Snacks und somit die beiden "Belohn-Produkte" in den Vordergrund zu rücken, startet Manner mit einer starken Werbeoffensive in den Herbst. Mit eigens kreierten Sujets im Stil der aktuellen Werbekampagne ist das Thema „Belohnmoment“ auf Citylights, Rollingboards an Stauzonen, in den „Öffi-Screens“ und an zentralen Plätzen wie Einkaufsstraßen und Uni Screens zu sehen. Zusätzlich gibt es 15 Verkostungstage im Zuge einer Samplingtour in ganz Österreich, bei denen die „Belohn“-Produkte Milch-Haselnuss Snacks Vollkornflakes und Milch-Schoko Snacks Cocos verkostet werden können. Social Media Aktivitäten mit einer breit angelegten Influencer Kampagne runden die vielfältigen Werbemaßnahmen ab.

*Quelle: Manner/OMD Studie, n= 300 Online Interviews, repräsentativ für Österreich. Feldarbeit: August 2018

