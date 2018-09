Mag. iur. Constantin-Adrian Nițu eröffnet eigene Rechtsanwaltskanzlei in Wien

Der aufstrebende, rumänisch-stämmige Rechtsanwalt betreut ab 18. September 2018 seine Mandanten in der Prinz-Eugen-Straße in der Nähe der rumänischen Botschaft.

Wien (OTS) - „Seit dem Ende der österreichischen-ungarischen Monarchie hat kein Rechtsanwalt mit rumänischem Hintergrund eine eigene Kanzlei in Wien bzw. in ganz Österreich betrieben oder neu eröffnet“, freut sich der Wiener Rechtsanwalt Mag. iur. Constantin-Adrian Nițu über den Start in die Selbständigkeit. Der in Rumänien geborene Rechtsanwalt nimmt mit dem Tag seiner Angelobung und Eintragung in die Liste der Wiener Rechtsanwälte am 18. September 2018 die Betreuung seiner Mandanten im 4. Wiener Gemeindebezirk auf. Die zentral gelegenen Kanzleiräumlichkeiten befinden sich in der Prinz-Eugen-Straße 70/1/3, vis-a-vis von Schloss Belvedere und in der Nähe der Rumänischen Botschaft.

Spezialist für Strafrecht und Strafprozessrecht



Mag. iur. Constantin-Adrian Nițu gilt aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als ausgewiesener Prozessanwalt. Die Spezialgebiete der Rechtsanwaltskanzlei liegen derzeit im Strafrecht und Strafprozessrecht sowie allen Gebieten der Strafverteidigung. Einen weiteren Schwerpunkt stellt das Zivilrecht mit den Teilbereichen wie Schadenersatz- und Gewährleistungsrecht, Transportrecht, Familienrecht unter anderem mit Auslandsbezug dar.

Über Mag. iur. Constantin-Adrian Nițu

Der Jurist gilt als einer der aufstrebenden Rechtsanwälte Österreichs. Mag. iur. Constantin-Adrian Nițu maturierte nach dem Schulbesuch in Wien und studierte Rechtswissenschaften an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien am Juridicum. Die Rechtsanwaltsprüfung wurde ebenfalls erfolgreich in Wien abgelegt. Mag. iur. Constantin-Adrian Nițu ist verheiratet und hat drei Töchter.

