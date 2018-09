Gold für Ben Zucker in Österreich

Wien (OTS) - Am Samstag, den 15.09. wurde im Rahmen der TV-Sendung „Starnacht aus der Wachau“ Gold für das im Juni 2017 erschienene Debüt-Album „Na und!?“ an Ben Zucker verliehen.

Mit der gleichnamigen Singleauskopplung eroberte er die Herzen seiner österreichischen Fans im Sturm. Das Video zum Nachfolgehit „Was für eine geile Zeit“ drehte der charismatische Berliner sogar in Österreich.

Sein Erfolg in Österreich ist kein Wunder, sondern das Ergebnis seiner außergewöhnlichen rau-warmen Stimme, seiner sympathischen Persönlichkeit und seiner Songs. Diese Lieder sind Geschichten, die mitten aus dem Leben stammen und dadurch so ehrlich und erfrischend sind und zugleich berühren.

Ben Zucker sagt dazu: „Mit dem Album ist es wie mit Tattoos: Drauf kommt nur, was mich nicht mehr loslässt.“ Ob Ballade oder Up-Tempo-Song, es sind viele verschiedene Facetten, die Ben Zucker auf seinem Debüt-Album präsentiert und die die Menschen nicht mehr loslassen.

Auch live konnte Ben Zucker die Österreicher begeistern: als Support für niemand geringeren als Helene Fischer bei ihrem Stadionkonzert am 11. Juli in Wien.

Im Oktober und November ist Ben Zucker in Deutschland live zu sehen. An Österreich-Terminen für 2019 wird aktuell gearbeitet.

Joe Chialo, Senior Vice President A&R Universal Music Central Europe & Africa: „Ben Zucker ist ein toller Mensch und ein Künstler mit außergewöhnlichen stimmlichen Fähigkeiten; seine Musik berührt. Allen Partnern in Österreich ein herzliches Dankeschön für die großartige Unterstützung.“

Cornelius Ballin, General Manager Universal Music Austria: „Mit Ben Zucker bekommt ein überaus sympathischer und talentierter Künstler eine Gold-Auszeichnung, der erst vor gut einem Jahr seinen ersten österreichischen TV-Auftritt bei der „Starnacht am Wörthersee“ hatte. Da ist es eine besondere Freude, dass wir ihn nun in der Wachau mit Gold ehren können. Wir sind uns sicher, dass noch viele Preise und Erfolge folgen werden.“

