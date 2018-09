Globales Fischerei-Forum diskutiert Branchenausblick

St. Petersburg, Russland (ots/PRNewswire) -

Das zweite "Globale Fischereiforum und die Seafood-Expo Russland", der wichtigste Event des nationalen Fischereisektors, fanden vom 13. bis 15. September 2018 in St. Petersburg statt

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/745108/Roscongress_Global_Fishery_Forum.jpg )

Mehr als 3.000 Wirtschaftsführer, Fischerei- und Regierungsvertreter aus Dänemark, Deutschland, Island, Italien, Kanada, China, Norwegen, den Färörer-Inseln, Japan und aus anderen Ländern nahmen an diesem Forum teil. Landwirtschaftsminister Dmitry Patrushev las die Begrüßungsansprache von Präsident Vladimir Putin.

Ilya Shestakov, stellvertretender Landwirtschaftsminister und Leiter der föderalen Fischereibehörde, Leiter branchenspezifischer Agenturen aus den Färörer-Inseln und Marokko, UN (FA))-Experten, die Pacific Biological Station, der International Council for the Exploration of the Sea und die dänischen Botschaft zählten zu den Rednern auf der Plenarsitzung "Globale Fischereiaktivität 2050: Ressourcen, Märkte und Technologien". Die Teilnehmer diskutieren den Wettbewerb auf den Weltmeeren, aquatische Bioressourcen und die Aussichten der Aquakultur im Hinblick auf die wachsende Erdbevölkerung.

Drängende Probleme wurden in den Podiumsdiskussionen "Probleme in Bezug auf Fischereiaktivitäten in gebietsübergreifenden Beständen", "Schiffsbau 2050: Ein Blick in die Zukunft", "Ressourcen", "Aquakultur: 2050 Zucht- und Entwicklungsprognose", "Globale Verbrauchermärkte", " Russischer Fisch: eine Strategie zur Förderung russischer Fischprodukte auf dem russischen Markt" und "Fischereitechnologien: das Problem der Nahrungsmittelverluste und der Nahrungsmittelverschwendung" besprochen.

Wichtige Abkommen wurden zwischen Russland und Guinea, der russischen Fischereibehörde und der Aquatic Resources Authority of Panama und zwischen der FOR-Gruppe und Lenta unterzeichnet.

Die Expo präsentierte Unternehmen aus den Bereichen Fischerei, Verarbeitung, Handel und Schiffsbau sowie Ausrüstungshersteller, Regierungsbehörden und Handelsverbände. Besucher konnten Produkte probieren, an einer Videotour der führenden russischen Unternehmen teilnehmen, einen interaktiven Tunnel erfahren sowie an der 3D-Präsentation "120 Jahre russische Fischereiindustrie" teilnehmen.

Auf der Expo waren gemeinsame Stände der Regionen Arkhangelsk, Astrakhan und Kaliningrad, Karelia und Tatarstan, dem Asowschen Fischereibecken und dem Schwarzen Meer sowie Stände aus Norwegen, Island, Marokko und Argentinien vertreten. Auf 13.000 Quadratmetern präsentierten 180 Unternehmen, darunter 122 aus Russland, ihre Produkte. Russian Fish, das erste Fisch-Fast-Food-Restaurant Russlands wurde im Expobereich betrieben.

Mit dem Bau eines 30-Tonnen-pro-Tag-Fischereischiffs wurde begonnen (Dmitry Patrushev, Ilya Shestakov und der Gouverneur der Region Arkhangelsk, Igor Orlov, nahmen an der Zeremonie Teil). Das Internationale Jahr des Lachses, von Akademikern und Umweltschützern gegründet, wurde eingeweiht, und die Gewinner des allrussischen Wettbewerbs "Das beste Fischprodukt" wurden bekanntgegeben.

Der Event wurde von der föderalen Fischereibehörde und das Forum von Roscongress-Stiftung organisiert.

Die offizielle Website des globalen Fischerei-Forums lautet http://www.fishexpoforum.com .

Rückfragen & Kontakt:

media @ roscongress.org

+7(812)406-7709