Die 5. Sichuan International Travel Expo wird in Leshan, China, eröffnet

Leshan, China (ots/PRNewswire) - Die 5. Sichuan International Travel Expo wurde am 7. September in Leshan, einer Stadt in der chinesischen Provinz Sichuan, eröffnet. Der stellvertretende Parteisekretär und Gouverneur der Provinz Sichuan, Yin Li, nahm an der Eröffnungszeremonie teil und eröffnete die Expo. Zudem nahmen über 3.000 Branchenführer und Gäste von Reiseorganisationen aus 58 Ländern und Regionen an der Eröffnungszeremonie teil, darunter die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen, die pazifisch-asiatische Tourismusorganisation, das Ministry of Culture and Tourism of Nepal, das ASEAN-China Center und die China Tourism Association.

Die Expo ist eine von drei großen themenbezogenen Expos unter der Ägide des Parteiausschusses und der Regierung der Provinz Sichuan und gehört zu den wichtigsten jährlichen Veranstaltungen der Reisebranche in der Provinz Sichuan. Zuvor hatte die Stadt Leshan erfolgreich die ersten vier Ausgaben der Expo durchgeführt.

Leshan, der permanente Veranstaltungsort der Sichuan International Travel Expo, wird den Entwicklungsplan einführen, der vom Parteiausschuss der Provinz Sichuan hervorgebracht wurde. Auf Vorschlag des Parteisekretärs der Provinz Sichuan, Peng Quinghua, der eine Neubelebung der Stadt durch Tourismus und Stärkung der bestehenden Industrien fordert, plant Leshan, seinen Tourismussektor durch eine Kombination aus Wiederaufbau und Umgestaltung wichtiger öffentlicher Plätze, Umsetzung einer Reihe von strukturellen Anpassungen, Erhöhung der Qualität von Dienstleistungen und Maßnahmen zur Reinhaltung der Umwelt an die internationalen Standards anzugleichen. Gleichzeitig soll die regionale Entwicklungsstrategie der Provinz integriert werden, die auf eine erweiterte Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und Bezirken, welche die Verwaltungsdivisionen der Stadt ausmachen, sowie auf eine Zusammenarbeit mit den Reiseorganisationen sowohl in China als auch im Ausland setzt. Leshan will sich seinen reichen historischen Hintergrund, das gute ökologische Umfeld und die solide industrielle Basis nutzen, um seinen Tourismussektor auszubauen. Dabei sollen die kulturellen Sehenswürdigkeiten in die Tourismusressourcen integriert, die Kapazitäten durch den Bau neuer Hotels und anderer Einrichtungen für Reisende erweitert, die Qualität bestehender Dienstleistungen verbessert und die natürlichen sowie die durch Menschen hergestellten Kapitalgüter der Stadt vereint werden, um eine Reisedestination zu schaffen, die bei einer vielfältigen Zielgruppe Anklang finden wird. Leshan wird die Sichuan International Travel Expo als wichtige Plattform nutzen, um die hochwertige Entwicklung des Tourismussektors zu fördern und seine Entwicklung als Tourismusdestination von internationalem Kaliber zu beschleunigen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/744263/Sichuan_Travel_Exchange_expo.jpg

