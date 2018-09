Proya meldet Umsätze von über 152 Millionen USD und Nettoerlös von 19 Millionen USD für das erste Halbjahr 2018

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Das führende chinesische Kosmetikunternehmen Proya Cosmetics Co., Ltd. (SHA: 603605) zeigt stetiges Wachstum seit seiner Notierung auf dem A-Share-Aktienmarkt in China im November 2017. Das Unternehmen hat kürzlich Umsätze von 1,042 Milliarden Yuan (ca. 152 Millionen USD) für die ersten sechs Monate 2018 bekanntgegeben, was einem Anstieg von 24,92 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Während des Berichtszeitraums erzielte Proya einen Nettoerlös von 129 Millionen Yuan (ca. 19 Millionen USD), was einen Anstieg von 44,88 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2017 bedeutet. Proya, die Flaggschiff-Marke des Unternehmens, hatte dabei einen Anteil von 89,42 Prozent am Gesamtumsatz, ein Anstieg von 27,52 Prozent im Jahresvergleich. Darüber hinaus verzeichneten die Online-Vertriebskanäle des Unternehmens ein Umsatzwachstum von 58,46 Prozent auf jährlicher Basis und deren Verhältnis zum Gesamtumsatz erhöhte sich auf 39,59 Prozent. Diese Entwicklung signalisiert die zunehmend bessere Profitabilität im E-Commerce-Geschäftsbereich des Kosmetikunternehmens.

Für die am 30.

Juni beendeten 6

Monate; in RMB

Wichtige 2018 2017 Änderung

Kennzahlen (%)

Umsätze 1.041.537.520,45 833.791.097,99 24,92

Nettoerlös, der 128.925.429,52 88.987.695,89 44,88

den Aktionären des

börsennotierten

Unternehmens

zurechenbar ist

Nettoerlös ohne 122.415.218,95 77.718.271,66 57,51

einmalige

Sondereffekte, der

den Aktionären des

börsennotierten

Unternehmens

zurechenbar ist

Netto-Cashflow aus 221.630.728,70 155.163.963,54 42,84

Geschäftstätigkeit

Zum 30. Juni Zum 31. Dez. Änderung

2018 2017 (%)

Nettovermögen, das 1.526.364.992,62 1.458.687.546,64 4,64

den Aktionären des

börsennotierten

Unternehmens

zurechenbar ist

Gesamtvermögen 2.578.514.095,67 2.303.827.477,37 11,92

Laut der Finanzergebnisse kann der Anstieg wie folgt zugeordnet werden:

1. In den ersten sechs Monate 2018 stiegen die Umsätze des Unternehmens um 24,92 Prozent zum Vorjahr, was größtenteils vom Umsatzwachstum in Höhe von 58,46 Prozent in den Online-Kanälen angekurbelt wurde. Die Umsätze der Offline-Kanäle, einschließlich der Drogerie-Fachmärke, Kaufhäuser, Supermärkte und Dachmarken-Geschäfte, erreichten 630 Millionen Yuan (ca. 92 Millionen USD) während des Berichtszeitraums, ein Anstieg von 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr;

2. Während des gleichen Zeitraums sind die Nettoerlöse des Unternehmens und die Nettoerlöse ohne einmalige Sondereffekte, die den Aktionären des börsennotierten Unternehmens zurechenbar sind, größtenteils auf den verbesserten Bruttoerlös zurückzuführen, der aus dem Wachstum der Umsätze und reduzierten administrativen Ausgaben resultierte;

3. Während des gleichen Zeitraums wurde die erhebliche Verbesserung des Cashflows aus der Geschäftstätigkeit hauptsächlich vom Wachstum der Umsätze vorangetrieben.

Proya ist nunmehr Eigentümer von Proya, Uzero, Anya, Hapsode, Cats & Roses und Yoya, neben anderen Marken. Als Flaggschiff-Marke des Unternehmens verfügt Proya über mehr als 120 Offline-Vertreiber und 13.000 Kosmetikshops.

In der ersten Jahreshälfte 2018 hat die Marke Proya weiterhin auf junge Konsumenten abgezielt, indem sie ihr erfolgreiches Konzept "Ocean Skinscare" noch weiter ausgebaut hat. Während dieser Zeit lancierte die Marke drei neue Kollektionen: Deep Ocean White Luminous, Insbaha Makeup und eine Reihe mit Gesichtsmasken, während sie im Hinblick auf Marketing das berühmte männliche Idol Li Yifeng zum neuen Markenbotschafter gekürt hat, zusätzlich zu einer Zusammenarbeit mit verschiedenen Varietéshows. Als verankerter Marketingpartner von The Way We Were, einer populären chinesischen TV-Serie mit Tiffany Tang (Tang Yan), einer sehr bekannten Schauspielerin und Proyas Markenbotschafterin, hat Proya erfolgreich seine Marketingkampagne unter Bündelung des geistigen Eigentums mithilfe von laufenden Produktplatzierungen in der gesamten Serie durchgeführt. In Abstimmung dazu wurden die Marketingbestrebungen in Multi-Vertriebskanälen umgesetzt und durch regelmäßige

Interaktion mit den Fans unterstützt.

Darüber hinaus hat Uzero kontinuierlich sein Geschäftsmodell mit Dachmarken-Geschäften auf dem Markt neu aufgelegt.

