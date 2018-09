SPOX Österreich zeigt Highlight-Clips der UEFA Champions League und Live-Spiele der UEFA Europa League

Am 20. September läuft ab 21 Uhr außerdem das erste Livespiel der UEFA Europa League „RB Leipzig gegen FC Salzburg“ online auf SPOX.com sowie im Free-TV auf PULS 4.

“SPOX hat erstmals die Highlight-Rechte für die UEFA Champions League, damit ist das Portal endgültig in der Oberliga der heimischen Sport-Websites angekommen. Sowohl alte als auch neue User werden auf SPOX kein Tor der UEFA Champions League und der UEFA Europa League verpassen.“ Alfred Brunner, Geschäftsführer STYRIA SPORT

“Mit den Live-Spielen auf DAZN und den Highlight-Clips auf SPOX haben wir ein starkes Paket für die österreichischen Fußballfans geschnürt, damit sie in der neuen Saison keine packende Szene in der UEFA Champions League oder der UEFA Europa League verpassen. In Österreich führt kein Weg mehr an SPOX vorbei.“ Haruka Gruber, Global Publishing Director Perform Group

Graz/Wien/München (OTS) - Die Highlights jeder UEFA Champions League-Runde professionell zusammengefasst – und kurz nach Spielende kostenlos verfügbar: Darauf können sich Fußballfans ab morgen auf SPOX Österreich freuen. Die Sport-Website SPOX Österreich, ein Joint-Venture der österreichischen STYRIA Media Group und der britischen Perform Group, die unter anderem auch die Sport-Streaming-Plattform DAZN betreibt, zeigt ab sofort die Höhepunkte aller 16 Spiele jedes Spieltages: in Kurzform, hochwertig und spannend kommentiert.

Abrufbar sind die Partien bereits ab 0 Uhr nach Schlusspfiff, die Highlight-Clips werden jeweils 3 bis 5 Minuten lang sein. In Summe bietet SPOX also rund eine Stunde UEFA-Champions-League-Unterhaltung im Bewegtbild-Format pro Runde.

Zur Verfügung gestellt werden die Highlights von DAZN, das als Pay-Anbieter in Österreich alle Spiele der UEFA Europa League inklusive aller Partien von FC Salzburg sowie Rapid Wien sowie einen Großteil der UEFA-Champions-League-Spiele exklusiv in voller Länge überträgt. Außerdem zeigt DAZN die Premier League, LaLiga, Serie A und Ligue 1 live sowie die Highlight-Clips der 1. und 2. deutschen Bundesliga 45 Minuten nach Abpfiff.

Neben den Höhepunkten der UEFA Champions League zeigt SPOX auch Spiele der UEFA Europa League sowie der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL – und zwar ebenfalls live. Möglich macht es eine Kooperation mit dem Privatsender PULS 4, der all seine Live-TV-Spiele exklusiv über SPOX streamen lässt.

Die Partien von Salzburg, Rapid oder etwa des aktuellen Super-Bowl-Siegers, der Philadelphia Eagles, können Sportfans also auf dem Portal live mitverfolgen – ob per Smartphone oder Tablet. Dazu kommen auch UEFA-Europa League-Highlight-Clips an jedem Spieltag auf SPOX Österreich.

Alle Informationen zur UEFA Champions League und der UEFA Europa League gibt es auf SPOX.com.

