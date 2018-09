OeNB präsentiert neue 100- und 200-Euro-Banknoten

Ausgabe startet am 28. Mai 2019

Wien (OTS) - Mit der Präsentation der neuen 100- und 200-Euro-Banknoten wird die Europa-Serie komplettiert. Beginnend im Jahr 2013 mit der 5-Euro-Banknote wurden in den darauffolgenden Jahren die 10-, 20- und 50-Euro-Banknoten schrittweise eingeführt. Dr. Kurt Pribil, Mitglied des Direktoriums der OeNB, weist darauf hin, dass „die neuen Euro-Banknoten technologisch eine große Innovation in der Banknotenproduktion darstellen. Modernste Druckverfahren sorgen für eine noch höhere Fälschungssicherheit.“ Die Ausgabe der neuen Banknoten beginnt mit 28. Mai 2019.

Neuerungen bei den 100- und 200-Euro-Banknoten

Um die einfache Unterscheidung der beiden Serien zu gewährleisten wurden – wie schon bei den in Umlauf befindlichen Banknoten der Europa-Serie – die Farben leicht angepasst und ein modernes Design entwickelt. Die beiden neuen Banknoten wurden im Format abgeändert und haben nun die gleiche Höhe wie die 50-Euro-Banknote. Das Relief an beiden Rändern ist bei der 100-Euro-Banknote einmal und bei der 200-Euro-Banknote zweimal unterbrochen. Weitere Neuerungen finden sich bei der Smaragdzahl: Auf beiden Banknoten sind auf der Smaragdzahl €-Symbole zu erkennen. Darüber hinaus zeigt der Folienstreifen im rechten Teil beider Banknoten ein Porträt-Fenster mit der mythologischen Gestalt Europa, das Satelliten-Hologramm, das Hauptmotiv der Banknote und ein großes €-Symbol. Im Satelliten-Hologramm bewegen sich durch Kippen der Banknote €-Symbole um die Wertzahl.

FÜHLEN – SEHEN – KIPPEN: Die 3 Prüfschritte bleiben erhalten Alle Banknoten der Europa-Serie lassen sich weiterhin mit Hilfe der drei Prüfschritte FÜHLEN – SEHEN – KIPPEN ohne technische Geräte jederzeit auf ihre Echtheit überprüfen: Neben einem fühlbaren Relief dienen auch Porträt-Fenster und -Wasserzeichen sowie das Satelliten-Hologramm und die Smaragdzahl unter anderem als Nachweis der Echtheit der neuen Euro-Banknoten.

OeNB unterstützt bei der rechtzeitigen Vorbereitung auf neue Banknoten

Um eine reibungslose Einführung der neuen 100- und 200-Euro-Banknoten zu gewährleisten, ist die rechtzeitige Umrüstung der Banknotenprüfgeräte unerlässlich. Die OeNB appelliert daher, – analog zu den Vorjahren – die entsprechenden Geräteanpassungen vorzunehmen und dadurch der Öffentlichkeit die reibungslose Verwendung der neuen Euro-Banknoten zu ermöglichen.

Zahlen – Daten – Fakten

Bis zum Ausgabestart am 28. Mai 2019 werden – unter anderem auch in Österreich – insgesamt rund 2,3 Mrd Stück der neuen 100-Euro-Banknoten sowie 0,7 Mrd Stück der neuen 200-Euro-Banknoten produziert werden.

Insgesamt waren mit Ende des ersten Halbjahres 2018 rund 21,5 Mrd Stück Euro-Banknoten im Gegenwert von rund 1.181,5 Mrd EUR im Euroraum im Umlauf. Würde man alle im Umlauf befindlichen Euro-Banknoten der Länge nach auflegen, würde dies 7,7 Mal die Entfernung zwischen Mond und Erde ergeben – oder anders ausgedrückt:

73,5 Mal um den Äquator. Aktuellen Schätzungen der OeNB zufolge befinden sich in Österreich Banknoten im Wert von etwa 29,6 Mrd EUR im Umlauf. Alle Banknoten der ersten Serie bleiben bis auf Weiteres gesetzliches Zahlungsmittel und können bei der OeNB unbefristet umgetauscht werden.

Weiterführende Informationen finden Sie auf www.oenb.at.

