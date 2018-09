Neue und exklusive Vertriebsvereinbarung für ENDOCUFF VISION(TM) in Europa, dem Nahen Osten und Afrika

Arc Medical Design Limited (Arc), ein Tochterunternehmen von Norgine B.V., und Olympus Europa gaben heute die Unterzeichnung eines neues Vertriebsvertrags bekannt, mit dem Arc Olympus Europa zum exklusiven Vertriebspartner für ENDOCUFF VISION in Europa, dem Nahen Osten und Afrika ernennt. Der Vertrieb in Großbritannien wird 2019 aufgenommen.

ENDOCUFF VISION ist ein Einweggerät, das am distalen Ende des Koloskops aufgebracht wird und durch das Zurückziehen von Falten während des Entnehmens eine optimale Sicht auf den gesamten Dickdarm bietet.

ENDOCUFF VISION hat nachweislich signifikant die Erkennungsraten von Adenomen und Krebserkrankungen und die Darmkrebserkennung während der Darmspiegelung im Rahmen der Darmkrebsvorsorgeuntersuchung verbessert [i]





ENDOCUFF VISION erhöhte die Nachweisrate von Adenomen weltweit von 36,2%

auf 40,9% (P=0,02)[i]



Von insgesamt 56 Darmkrebserkrankungen wurden 36 bei Patienten mittels ENDOCUFF VISION nachgewiesen, 20 bei Patienten im Rahmen der Standard-Koloskopie[i].



Tas Javed, Managing Director bei Arc, erklärt: "Olympus Europa verfügt über eine hervorragende Expertise im endoskopischen Markt, die meiner Meinung nach dazu beitragen wird, ENDOCUFF VISION und seine Vorteile bei sowohl Ärzten als auch Patienten bekannter zu machen, und die Darmkrebserkennung zu verbessern."

Harald Dremel, Director Medical Endoscopy Group bei Olympus Europa, pflichtet dem bei und ergänzt: "Wir glauben, dass die Kombination der optischen Präzisionstechnologie von Olympus mit dem mechanisch vorteilhaften ENDOCUFF VISION zum verbesserten Nachweis von Adenomen einen wichtigen Vorsprung für unsere Anwender und deren Patienten bietet."

Olympus Europa wird ab sofort ENDOCUFF VISION für seine Kunden in der gesamten EMEA-Region anbieten - ab 2019 auch in Großbritannien. Norgine vertreibt ENDOCUFF VISION bereits in Australien, Olympus America vertreibt das Produkt in den USA und in Kanada: http://medical.olympusamerica.com/

Weitere produktspezifische Informationen zu ENDOCUFF VISION in Europa, dem Nahen Osten und Afrika: http://endocuff.com/products/endocuff-vision/

ENDOCUFF VISION ist ein eingetragenes Warenzeichen von Arc Medical Design Limited.

[i] Ngu WS, et al. Gut 2018;66 :1-9. doi:10.1136/gutjnl-2017-314889





Informationen zu Norgine





Norgine ist ein führendes europäisches Spezialpharmaunternehmen mit einer direkten Geschäftspräsenz in allen wichtigen europäischen Märkten. Im Jahr 2017 belief sich der Nettoumsatz von Norgine auf 345 Mio. Euro, eine Steigerung von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Norgine beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter in den Bereichen Handel, Entwicklung und Fertigung und verwaltet alle Aspekte der Produktentwicklung sowie Produktion, Marketing, Verkauf und Lieferung.

Norgine ist spezialisiert auf Gastroenterologie, Hepatologie, Krebserkrankungen und Supportive Care.

Norgine hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden.

NORGINE und das Norgine-Segel sind eingetragene Marken der Norgine-Unternehmensgruppe.





Informationen zu Olympus





Olympus Europa ist die EMEA-Zentrale (Europa, Naher Osten und Afrika) der in Tokio, Japan, ansässigen Olympus Corporation. Als weltweit führender Hersteller optischer und digitaler Präzisionstechnologie entwickelt und vermarktet Olympus innovative Lösungen für modernste medizinische Systeme, Digitalkameras und den wissenschaftlichen Bereich. Die preisgekrönten Produkte sind unverzichtbar für die Diagnose, Prävention und Heilung von Krankheiten, bringen die wissenschaftliche Forschung voran und dokumentieren die Welt und das Leben mit künstlerischer Freiheit. Die Hightech-Produkte von Olympus werden in den Händen der Kunden zu Werkzeugen, die das Leben der Menschen bereichern und für Gesundheit, Sicherheit und mehr Erfüllung sorgen.

