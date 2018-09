FPÖ-Jenewein: „Nicht der Innenminister, sondern das Ministerium muss Akten nachliefern“

Wien (OTS) - „Wenn der Verfassungsgerichtshof entschieden hat, dass Akten nachzuliefern sind, wird dies natürlich so erfolgen. Was sich die Oppositionsparteien jedoch davon erwarten, ist wieder eine andere Geschichte. Grundsätzlich wird sich der Sachverhalt durch das Vorlegen von einzelnen Schriftstücken sicherlich nicht gravierend ändern, denn was wir bisher in den Zeugenaussagen erfahren haben, bleibt ohnehin bestehen. Vor allem da die nun nachzuliefernden Akten vorrangig aus Bürgereingaben bestehen sollen, werden sich die bestehenden Fakten nicht anders darstellen, aber zumindest die weitere Lektüre für die Opposition ist damit gesichert“, stellte heute der Fraktionsführer der FPÖ im BVT-Untersuchungsausschuss NAbg. Hans-Jörg Jenewein klar.

Jenewein appellierte auch an die Medien in der Berichterstattung über die Aktenlieferung präzisier zu formulieren, „denn nicht Innenminister Herbert Kickl muss dem Untersuchungsausschuss weitere Dokumente nachliefern, sondern das Bundesministerium – das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied und diesen sollten zumindest die Oppositionsparteien kennen. Ohnehin hat Innenminister Herbert Kickl vom ersten Tag an mittels Weisung die zuständigen Beamten aufgefordert, alle Akten an das Parlament zu liefern und ist er seiner Aufgabe somit zur Gänze nachgekommen“, betonte Jenewein.

